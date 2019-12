Triều Tiên phản đối cuộc họp của Hội đồng Bảo an

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phản đối Hội đồng Bảo an họp bàn về vấn đề nhân quyền ở nước này.

"Bất kỳ cuộc họp nào về nhân quyền sẽ là hành động liên kết và tuân theo chính sách thù địch của Mỹ, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu thay vì giúp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề hạt nhân", Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song viết trong thư gửi Hội đồng Bảo an hôm 4/12.

Một số thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định đề xuất họp trong tháng này nhằm thảo luận về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên. Cuộc họp sẽ được tổ chức nếu có 9 trong 15 thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí. Mỹ đang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 12.

Đại sứ Kim nhấn mạnh rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu Hội đồng Bảo an nhất trí họp bàn về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên Kim Song phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30/9. Ảnh: Yonhap.

Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ cáo buộc về vi phạm nhân quyền, cho rằng các biện pháp trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với nước này từ năm 2006 dẫn đến các vấn đề nhân đạo ở Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ba lần kể từ tháng 6 năm ngoái, với nỗ lực nhằm đưa ra một thỏa thuận nhằm dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, tiến trình thảo luận phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều bị đình trệ kể từ sau cuộc đàm phán cấp độ làm việc ở Stockholm, Thụy Điển hồi tháng 10, trong đó hai bên vẫn bất đồng ý kiến về quy mô phi hạt nhân hóa cũng như lợi ích Mỹ có thể trao cho Triều Tiên.

Bình Nhưỡng gần đây khiến căng thẳng trên bán đảo gia tăng bằng các vụ thử tên lửa tầm ngắn, pháo phản lực siêu lớn cùng những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song hôm 3/12 cảnh báo cách Mỹ hành xử sẽ quyết định món "quà Giáng sinh" họ nhận được vào hạn chót cuối năm.

Mai Lâm (Theo Reuters)