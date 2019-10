Triều Tiên phản đối cuộc họp của Hội đồng Bảo an

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phản đối Hội đồng Bảo an họp hôm nay để thảo luận về vụ thử tên lửa mới nhất của nước này.

"Mỹ cùng đồng minh nên nhớ rằng nếu họ đưa vấn đề về các biện pháp tự vệ của chúng tôi ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, điều đó sẽ thúc đẩy hơn nữa mong muốn bảo vệ chủ quyền của chúng tôi", đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song trả lời phỏng vấn ở New York, Mỹ, hôm 7/10, đề cập về cuộc họp hôm nay của Hội đồng Bảo an.

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của ba nước Anh, Pháp và Đức, bàn về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Pukguksong-3 hôm 2/10 của Triều Tiên.

Kim Song khẳng định vụ thử tên lửa đơn thuần là "biện pháp phòng vệ" của đất nước, khẳng định "nó không ảnh hưởng tới an ninh của các nước láng giềng". "Vì vậy, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ và Hội đồng Bảo an", ông Kim nói thêm.

Quan chức Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ đứng sau những động thái "không trong sáng" của ba nước Anh, Pháp và Đức, khẳng định cuộc họp không thể diễn ra nếu không có sự đồng ý từ chính quyền Trump.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song trả lời phỏng vấn ở New York, Mỹ, hôm 7/10. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của đại sứ Kim Song được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa xác nhận đàm phán Mỹ - Triều cấp chuyên viên hôm 5/10 ở Stockholm, Thụy Điển, sụp đổ sau 8,5 giờ thảo luận. Hãng thông tấn KCNA hôm 6/10 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này không muốn tiếp tục đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Washington chưa chấm dứt các chính sách thù địch.

Triều Tiên trong vài tháng qua đã liên tiếp phóng thử tên lửa, dường như để nhắc nhở Mỹ về những loại vũ khí họ đang phát triển, trong đó có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Ngọc Ánh (Theo AP)