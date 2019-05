Triều Tiên cảnh báo 'hậu quả không mong muốn' nếu Mỹ không trả tàu hàng

Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao tại Liên Hợp Quốc nhằm đòi lại tàu hàng Wise Honest bị Mỹ bắt hồi đầu tháng.

Tàu chở hàng Wise Honest của Triều Tiên bị Mỹ bắt hôm 9/5. Ảnh: AP.

Trong cuộc gặp với Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo hôm 29/5, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song cảnh báo sẽ có "những hậu quả không mong muốn" nếu các bên không có những hành động cần thiết buộc Mỹ trả tàu Wise Honest cho Bình Nhưỡng.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc đã từ chối bình luận về cuộc gặp giữa Kim Song và DiCalo, song nói rằng Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc sẽ lưu ý vấn đề này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ nghe báo cáo của ủy ban trong phiên họp 30/5.

Kim Song hôm 18/5 gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đề nghị tổ chức có những biện pháp khẩn cấp buộc Mỹ thả tàu hàng Wise Honest. Triều Tiên hôm 21/5 tổ chức cuộc họp báo bất thường ở trụ sở Liên Hợp Quốc, yêu cầu Mỹ lập tức trả tàu hàng.

Wise Honest là một trong những tàu hàng lớn nhất của Triều Tiên, bị Mỹ bắt hôm 9/5 khi đang vận chuyển than và máy móc với lý do vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế. Tàu có tải trọng 17.600 tấn, được đóng vào năm 1989. Con tàu từng bị nhà chức trách Indonesia bắt hồi tháng 4 năm ngoái khi đang chở than từ Nampo, Triều Tiên vào vùng biển Indonesia trong tình trạng tắt bộ tiếp sóng Hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Tàu đang bị giữ ở Samoa thuộc Mỹ.

Vụ bắt tàu hàng Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Triều tiếp tục gia tăng sau các vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm ngắn gần đây. Các cuộc đàm phán hai bên rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim lần hai tại Hà Nội không đạt thỏa thuận.

Mai Lâm (Theo AFP)