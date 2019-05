Tổng thống Duterte tỏ ra bình tĩnh, gạt con gián xuống và đùa rằng đó là con vật do đảng Tự do đối lập cài vào.

Tổng thống Philippines bị gián bò lên người khi phát biểu Tổng thống Philippines Duterte bị gián bò lên người khi phát biểu tại tỉnh Bohol hôm 8/5. Video: Reuters.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 8/5 có bài phát biểu ủng hộ các ứng viên thượng viện trong chiến dịch vận động ở tỉnh miền trung Bohol. Khi ông đang nói, một con gián bất ngờ bò lên vai trái của Tổng thống song ông không nhận ra.

Một nữ trợ lý vội chạy lên bục, định dùng tập tài liệu gạt con gián, nhưng nó chạy xuống vạt áo trước của ông. Sau khi được nữ trợ lý cảnh báo trong bộ dạng lo lắng, Duterte tỏ ra bình tĩnh và dùng tay gạt bỏ con gián.

Ông giậm chân xuống sàn và nói đùa rằng con gián do đảng Tự do đối lập cài vào. "Chắc chắn đảng Tự do đã làm điều này", Duterte đùa cợt, khiến những người tham dự đều bật cười.

Lãnh đạo Philippines sau đó tiếp tục phần còn lại của bài phát biểu dài hai giờ.

Huyền Lê (Theo Reuters)