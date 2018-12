Tổng thống Nga Putin bị kiện trong vụ rơi máy bay MH17

Nga công bố vị trí tên lửa có thể bắn hạ MH17 / Hà Lan xem xét giả thiết lính Nga liên quan đến vụ rơi MH17

Mảnh vỡ MH17 tại hiện trường tai nạn. Ảnh: AFP

Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc xảy ra cách đây gần hai năm kiện ông Putin và Nga lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, yêu cầu được bồi thường 7,2 triệu USD cho mỗi người, theo AFP.

Đơn kiện do công ty luật LHD Lawyers, trụ sở ở Sydney, Australia, trình lên tòa từ hôm 9/5, nhân danh 33 người Australia, New Zealand và Malaysia là thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Các văn bản của LHD Lawyers cáo buộc Nga che giấu mối liên quan của mình với vụ việc.

Tuy nhiên, tranh cãi về chuyện xảy ra với MH17 và những người chịu trách nhiệm tới nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Phương Tây nghi ngờ phe ly khai Ukraine và Nga, trong khi phía Nga và phe ly khai Ukraine phủ nhận, nói chính phủ Ukraine đứng sau vụ việc.

Bản báo cáo của Ủy ban An toàn Hà Lan công bố tháng 10 năm ngoái kết luận MH17 bị bắn hạ bằng loại tên lửa BUK do Nga sản xuất tại khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nhưng, báo cáo không kết luận lực lượng nào đã bắn quả tên lửa.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17/7/2014 khiến toàn bộ 298 người trên khoang, hầu hết là công dân Hà Lan, thiệt mạng.

Xem thêm: Vợ chồng mất 3 con trong thảm kịch MH17 có tin vui

Vũ Hoàng