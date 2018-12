Tổng thống Mỹ muốn gặp người dân Việt, uống cà phê sữa đá

Obama cho cá ăn ở khu nhà sàn Hồ Chủ tịch / Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo chung cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội. Ảnh: Reuters

"Tôi đang mong chờ có cơ hội trò chuyện với người dân Việt Nam. Có thể tôi sẽ thích thú với cà phê sữa đá", ông Obama nói, trong phần cuối bài phát biểu.

Kết lại bài phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, Obama nói ông tin rằng mối quan hệ giữa người dân Việt Nam và Mỹ có thể là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất tại khu vực "mang tính quyết định" trên thế giới.

"Tôi tin rằng những bước tiến trong quan hệ mà chúng ta đạt được hôm nay sẽ giúp tăng cường an ninh, thịnh vượng và chân giá trị cho nhân dân hai nước trong nhiều thập kỷ nữa", ông Obama kết lại, không quên nói "Xin cám ơn" bằng tiếng Việt. Ở phần đầu bài phát biểu, ông cũng nói "Xin chào".

Trong phần hỏi đáp với phóng viên, Obama còn cho biết lẽ ra ông nên thăm Việt Nam sớm hơn. "Có thể lý giải thế này. Ở Mỹ, chúng tôi có câu 'Save the best for last' (Giữ lại điều tốt đẹp nhất đến phút cuối). Việt Nam là một quốc gia đặc biệt, tươi đẹp", ông nói và cho biết hy vọng khi về hưu ông có thể cùng gia đình tham quan Việt Nam, tìm hiểu thêm về con người, thưởng thức ẩm thực.

Ông Obama hôm nay chính thức thăm Việt Nam, trong chuyến đi kéo dài ba ngày, dừng chân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc gặp với Chủ tịch nước, ông thông báo về việc dỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, lệnh đã tồn tại nửa thế kỷ. Quyết định này được Chủ tịch nước hoan nghênh.

