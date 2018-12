Tình báo Hàn nói Kim Jong-un tăng cân và mất ngủ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm một nhà máy ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un nặng 90 kg khi ông trở thành lãnh đạo Triều Tiên và tăng cân lên 120 kg vào năm 2014, Lee Cheol-woo, một thành viên của đảng cầm quyền Hàn Quốc, cho biết. Ông Kim bây giờ được cho là nặng 130 kg, Lee nói thêm.

Theo Guardian, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nói trong một phiên họp kín của quốc hội nước này rằng ông Kim còn bị mất ngủ.

Tình báo Hàn cho rằng việc ông tăng cân và thiếu ngủ là do lo ngại về an toàn cá nhân, có thể vì sợ bị trả thù do một số cuộc thanh trừng cấp cao mà ông đã chủ trì trong những năm gần đây.

"Ông ấy theo dõi chặt chẽ mọi mối đe dọa tiềm tàng đến quyền lực của mình, bao gồm cả quân đội. Ông ấy bị ám ảnh với việc đảm bảo an toàn", Lee nói, trích dẫn các báo cáo tình báo. "Ông ấy nhiều khả năng mắc các bệnh liên quan đến thói quen sinh hoạt", Lee nói thêm.

Ông Kim trở thành lãnh đạo Triều Tiên sau khi cha ông, Kim Jong-il, qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 12/2011.

Các quan chức tình báo Hàn Quốc xác nhận rằng cô của ông Kim Jong-un, Kim Kyong-hui, vẫn còn sống dù đã vắng mặt lâu trước công chúng. Jang Song-taek, chồng của bà và từng là thân tín của ông Kim Jong-un , bị xử tử vào cuối năm 2013 vì tội phản quốc và tham nhũng.

Phương Vũ