Tìm cách trốn khỏi nơi cách ly dịch viêm phổi

MỹMột người Mỹ định rời căn cứ không quân March, nơi cách ly 201 người trở về từ Vũ Hán, khi chưa hết thời gian theo dõi.

Cơ quan Y tế hạt Riverside, bang California cho biết sự việc xảy ra hôm qua khi một người tìm cách rời căn cứ không quân March chỉ một ngày sau khi được sơ tán từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Danh tính người này không được công bố.

"Người này được yêu cầu ở lại căn cứ March đến khi hết thời gian ủ bệnh hoặc được bác sĩ cho phép. Đây là biện pháp nhằm ngăn nguy cơ tiềm ẩn với cộng đồng nếu có người rời địa điểm cách ly trước khi được đánh giá sức khỏe toàn diện", cơ quan y tế hạt Riverside ra thông cáo cho hay.

Mỹ triển khai một máy bay Boeing 747 để sơ tán 201 công dân từ Vũ Hán về nước hôm 29/1. Phi cơ dự kiến hạ cánh ở một sân bay dân sự, nhưng sau đó chuyển hướng tới căn cứ không quân March theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC). Các hành khách được yêu cầu ở đây ít nhất 3 ngày nhằm theo dõi triệu chứng phát bệnh.

Máy bay chở 201 công dân Mỹ hạ cánh xuống căn cứ March hôm 29/1. Ảnh: AFP.

Dịch viêm phổi do chủng virus mới thuộc họ corona (nCoV) khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Hàng triệu người mắc kẹt ở trong và xung quanh Vũ Hán khi thành phố này bị phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhiều quốc gia đã kêu gọi công dân không đến Trung Quốc, trong khi một số nước đã cấm nhập cảnh đối với du khách từ thành phố Vũ Hán.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo có thêm 42 ca tử vong vì nCoV, nâng số người chết do dịch viêm phổi lên 213. Số người nhiễm virus tại nước này đã tăng lên 9.356 sau khi phát hiện thêm 1.220 ca dương tính với nCoV.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau khi dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia trên thế giới, nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu.

Vũ Anh (Theo CNN)