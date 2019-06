Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Nhật tiếp tục thể hiện vai trò ở Biển Đông

Thủ tướng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Nhật vào việc duy trì hòa bình, ổn định tự do và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Kansai, Osaka hôm nay. Ảnh: TTXVN.

"Việt Nam đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Nhật Bản vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do, an toàn hàng hải hàng không ở Biển Đông thời gian qua, đồng thời tin rằng Nhật tiếp tục thể hiện vai trò trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay trả lời phỏng vấn báo chí Nhật khi tới Osaka dự hội nghị thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Theo Thủ tướng, Việt Nam sẽ cùng các nước liên quan tiếp tục đàm phán, phân định biển, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông, nỗ lực cùng các bên liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ và toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, có hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trên biển bằng nhiều hình thức, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tội phạm trên biển, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển", Thủ tướng nói.

Đây là lần thứ tư trong vòng hơn 10 năm qua, Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn cầu. Thủ tướng cho rằng điều này khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với uy tín và vị thế Việt Nam và tin tưởng Việt Nam tiếp tục đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề kinh tế toàn cầu.

"Đây cũng là minh chứng cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam- Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, cùng chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực", Thủ tướng cho hay. "Là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đang đóng góp tích cực và thực chất vào nội dung nghị sự của G20".

Thủ tướng khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quan chức chính phủ Nhật Bản đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Kansai, Osaka hôm nay. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng giữa hai bên đạt được nhiều tiến triển thực chất. Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua viện trợ cho công tác rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, hợp tác đào tạo quốc phòng, hỗ trợ trong huấn luyện cứu hộ cứu nạn, tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các tàu Hải quân Nhật thường xuyên thăm giao lưu hữu nghị các cảng Việt Nam.

Về kinh tế, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại, du lịch, là nước cung cấp vốn vay ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nhật Bản cũng là nhà đầu tư số một của Việt Nam trong hai năm 2017 và 2018.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng tích cực hợp tác tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM)..., đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên cùng nhau phối hợp chặt chẽ thúc đẩy để ký kết, phê chuẩn và đang hợp tác triển khai hiệu quả Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2021, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang phát huy vai trò để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ASEAN và khu vực sông Mekong với Nhật Bản, bao gồm cả khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), cũng như cùng Nhật Bản phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Chúng tôi mong muốn Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của Chương trình Đối tác cơ sở hạ tầng chất lượng và Sáng kiến kết nối Mekong - Nhật Bản", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Huyền Lê (Theo TTXVN)