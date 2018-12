Thủ tướng Na Uy chơi Pokemon tại quốc hội

Lầu Năm Góc cảnh báo nhân viên chơi Pokemon Go

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg chơi Pokemon Go tại quốc hội ngày 4/10. Ảnh: TV2.

Bà Erna Solberg, đảng Bảo thủ, chơi Pokemon Go khi lãnh đạo đảng Tự do Trine Skei Grande có bài phát biểu trước quốc hội Na Uy ngày 4/10, Independent cho biết. Một số chính trị gia đối lập lên tiếng chỉ trích, gọi hành động của Thủ tướng Solberg tại quốc hội là "thiếu tôn trọng".

"Bà ấy vẫn nghe tôi phát biểu. Phụ nữ chúng tôi có thể làm hai việc cùng lúc", lãnh đạo đảng Tự do Grande cho biết sau khi bức ảnh chụp Solberg chơi Pokemon Go được đăng tải. Bà Grande cũng từng chơi Pokemon Go ngay trong phiên họp hội đồng an ninh quốc gia Na Uy hồi tháng 8.

Theo kênh truyền hình TV2, thủ tướng Na Uy nói "Trine sẽ thích tôi mở trò chơi trong lúc bà ấy đứng trước bục phát biểu". Solberg không che giấu sở thích chơi Pokemon Go. Bà từng dành thời gian trong chuyến thăm Slovakia để chơi trò chơi này.

Pokemon Go là một trò chơi thực tế ảo trên thiết bị di động. Người chơi sẽ bắt và huấn luyện các "quái vật bỏ túi", gọi chung là Pokemon, có thuộc tính và năng lực khác nhau rồi cùng thi đấu. Pokemon được phân bố khắp thế giới.

