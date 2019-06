Thủ tướng đề cao đoàn kết nội khối tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng cho rằng ASEAN cần tăng cường gắn kết nội khối trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Bangkok, Thái Lan hôm qua. Ảnh: TTXVN.

Trong phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok hôm qua, các lãnh đạo khu vực thảo luận những biện pháp về an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội nhằm hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững vì người dân.

Phát biểu tại hội nghị với vai trò Chủ tịch kế nhiệm ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ASEAN là củng cố đoàn kết, đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, nâng cao năng lực ứng phó với các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng cũng đề nghị ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đẩy mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt động của khối.

Lãnh đạo các nước tại hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì nền an ninh bền vững trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ASEAN (TAC), bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN và định hướng ứng xử với đối tác bên ngoài trên cơ sở tài liệu Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác đối phó với các thách thức an ninh xuyên quốc gia, nhất là an ninh mạng, quản lý biên giới...

Các nước nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa thương mại nội khối, tăng cường kết nối kinh tế, tích cực chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp 4.0 và kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm 2019.

Hội nghị quyết định chọn 2019 là năm Văn hóa ASEAN nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy bản sắc văn hóa ASEAN, xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, nhìn về tương lai và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hội nghị đã thông qua một số thỏa thuận như Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về Quan hệ đối tác vì sự bền vững, Tuyên bố của lãnh đạo ASEAN về Năm Văn hóa ASEAN 2019, Tuyên bố Bangkok về Chống rác thải biển ở khu vực ASEAN.

Ánh Ngọc