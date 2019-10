Thủ tướng Canada mặc áo chống đạn đi vận động tranh cử

Thủ tướng Justin Trudeau mặc áo chống đạn và được nhiều vệ sĩ vây quanh khi vận động ở Toronto hôm 12/10 do bị đe dọa an ninh.

Trudeau mặc áo chống đạn bên trong áo sơ mi khi tham dự sự kiện vận động tranh cử kéo dài một tiếng rưỡi với 2.000 người tham dự ở ngoại ô thủ đô Toronto. Trong những sự kiện vận động tranh cử trước đây, ông thường không mặc áo chống đạn.

Nhiều nhân viên an ninh, một số đeo ba lô lớn, vây quanh Trudeau khi Thủ tướng Canada rời khỏi sân khấu để chào người ủng hộ. Đài truyền hình quốc gia CBS của Canada dẫn các nguồn tin từ trong đảng của Trudeau cho biết các biện pháp an ninh được tăng cường do cơ quan chức năng nhận được thông tin về "một mối đe dọa".

Nhân viên an ninh vây quanh Thủ tướng Canada Justin Trudeau (áo vest xanh, chính giữa) trong sự kiện vận động tranh cử ở ngoại ô thành phố Toronto ngày 12/10. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, bà Sophie Gregoire Trudeau, phu nhân Thủ tướng Canada, sẽ xuất hiện tại sân khấu sự kiện để giới thiệu chồng, nhưng bà cuối cùng đã không có mặt. Chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Trudeau từ chối bình luận về thông tin này.

Các vệ sĩ của Trudeau đã bắt một người biểu tình tìm cách tiếp cận Thủ tướng trong cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Montreal hai tuần trước. Cảnh sát Canada đang thu thập và lập hồ sơ những thông điệp thù địch trực tuyến nhằm vào các lãnh đạo chính trị do lo ngại các hành vi bạo lực có thể xảy ra.

Áo chống đạn hằn rõ dưới áo sơ mi của Thủ tướng Trudeau trong buổi vận động tranh cử hôm 12/10. Ảnh: Reuters.

Thư ký Hội đồng Cơ mật Canada Michael Wernick cảnh báo có nguy cơ xảy ra ám sát trong các chuyến vận động tranh cử ở nước này. "Tôi lo ngại trước tình trạng gia tăng các đợt kích động bạo lực, khi nhiều người sử dụng thuật ngữ 'kẻ phản quốc' và 'kẻ phản bội' trong các tuyên bố công khai. Những từ này thường có dấu hiệu báo trước một vụ ám sát", Wernick nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Canada.

Nguyễn Tiến (Theo CBC)