Thủ tướng Australia quan ngại về hành vi cản trở dự án dầu khí ở Biển Đông

Lãnh đạo Australia và Việt Nam chia sẻ quan điểm về Biển Đông và ủng hộ tuân thủ luật quốc tế trong hội đàm hôm nay tại Hà Nội.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, phải và Thủ tướng Australia Morrison trong họp báo sáng nay. Ảnh: Giang Huy.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong họp báo chung sau cuộc hội đàm sáng nay với Thủ tướng Australia Scott Morrison. Thủ tướng Australia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22/8 đến 24/8.

Thủ tướng Morrison cho biết trọng tâm thảo luận của ông và người đồng cấp Việt Nam là hai bên cùng ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được áp dụng trong khu vực.

"Các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo các quốc gia có thể theo đuổi cơ hội phát triển hiện có trong vùng biển của họ và quản lý việc kinh doanh theo cách mà luật pháp cho phép", Thủ tướng Australia nói.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trong hội đàm, hai lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp cũng như cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi các bên tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Quan điểm của Australia được công bố trong bối cảnh tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc từ đầu tháng 7 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở nam Biển Đông. Nhóm tàu này rời đi hôm 7/8, nhưng sau đó quay lại tiếp tục các hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam từ ngày 13/8.

Trong họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam và Australia nhất trí cùng hợp tác, bảo đảm duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, đảm bảo đàm phán sớm đạt được COC hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo Việt Nam cho biết hai nước thống nhất thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược trên ba trụ cột là tăng cường hợp tác kinh tế, hợp tác sâu rộng về an ninh quốc phòng và quan hệ đối tác về trí thức và đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải, bắt tay Thủ tướng Morrison tại họp báo sáng nay. Ảnh: Giang Huy.

Trong hợp tác an ninh quốc phòng, hai bên tăng cường các chương trình đào tạo, huấn luyện, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời tăng cường về công nghệ quốc phòng, nghiên cứu quốc phòng, an ninh mạng.

Về kinh tế, hai bên phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương từ 8 tỷ USD năm 2018 lên 10 tỷ USD năm 2020. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN, các cơ chế của ASEAN dẫn dắt, APEC, ASEM, LHQ, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, rộng mở, bao trùm, công bằng và dựa trên luật lệ, phối hợp cùng triển khai CPTPP.

Thủ tướng Australia cho rằng hai nước có những khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ nhưng cùng chia sẻ quan điểm chung về tương lai, bao gồm cách nhìn nhận về châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, về các khía cạnh độc lập, chủ quyền của một quốc gia, nỗ lực để người dân sống trong hoà bình.