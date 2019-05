Thủ tướng Anh cùng chồng đi siêu thị sau khi tuyên bố từ chức

Việc đi mua đồ được cho là cách Thủ tướng May chọn để giải tỏa tâm trạng sau bài phát biểu từ chức đầy nghẹn ngào.

Thủ tướng Anh Theresa May đi siêu thị chiều 24/5, phía sau là ông Philip, chồng của bà. Ảnh: Twitter.

Vài giờ sau khi tuyên bố từ chức, Thủ tướng Anh Theresa May được trông thấy xuất hiện cùng chồng là ông Philip tại siêu thị Waitrose ở London. Bà May cầm trên tay danh sách những thứ cần mua và đi qua các quầy hàng để lựa chọn.

Một người mua hàng mô tả trông bà May "thoải mái và giản dị". Bà dường như còn tìm cơ hội "xả stress" bằng cách đi bộ qua các lối đi. Một người khác cho biết bà được hai vệ sĩ tháp tùng, trong khi ông Philip đẩy xe đựng đồ.

Thủ tướng Anh có vẻ không bận tâm đến việc xuất hiện ở nơi công cộng sau khi tuyên bố từ chức. Kết thúc việc mua sắm, vợ chồng bà May lên xe về nhà.

Bà May hôm 24/5 tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 sau khi không thể đưa đất nước đạt thỏa thuận Brexit, hoàn thành việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Nổi tiếng là một chính trị gia cứng rắn, không bao giờ thể hiện cảm xúc, song trong bài phát biểu từ chức, bà May nhiều lần nghẹn ngào và không cầm được nước mắt.

Các thành viên đảng Bảo thủ cho biết họ cảm thấy "buồn vì quyết định của Thủ tướng May nhưng hiểu lý do bà từ chức", đồng thời gửi lời cảm ơn những đóng góp của bà. Chủ tịch đảng Bảo thủ Brandon Lewis thông báo người kế nhiệm bà May sẽ được chọn vào ngày 20/7.

Vợ chồng bà May trong siêu thị Waitrose chiều 24/5. Ảnh: Twitter.

Huyền Lê (Theo Daily Mail)