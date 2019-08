Thủ tướng Anh cảnh báo nghị sĩ đối lập

AnhBoris Johnson nói rằng nỗ lực ngăn cản hoặc trì hoãn Brexit của các nghị sĩ Anh sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân.

"Nếu các nghị sĩ ngăn Anh rời EU vào ngày 31/10, động thái đó sẽ gây thiệt hại lâu dài đến niềm tin của mọi người vào chính trị, đồng thời gây thiệt hại lâu dài và thảm khốc cho các đảng lớn. Thế hệ chính trị này sẽ không được tha thứ vì thất hứa", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói tại London ngày 30/8.

Johnson đình chỉ quốc hội Anh từ giữa tháng 9 cho đến ngày 14/10. Thông thường, kỳ họp quốc hội Anh mùa thu bắt đầu từ ngày 14/9 và kéo dài đến ngày 2/10. Tuy nhiên, động thái của Johnson làm ngày họp bị lùi lại, khiến các nghị sĩ chỉ có khoảng hai tuần để thông qua bất kỳ luật nào nhằm ngăn Anh rời EU (thường gọi là Brexit) vào đúng hạn là ngày 31/10.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Scotland hồi tháng 7

Johnson muốn Anh rời EU vào đúng ngày cuối cùng của tháng 10 dù có hay không thỏa thuận. Các nghị sĩ phe đối lập và một số nhà lập pháp từ đảng Bảo thủ của Johnson cho biết họ sẽ ra luật để ngăn Brexit không thỏa thuận - kịch bản chính quyền Anh đánh giá có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men.

Brexit vốn được lên kế hoạch xảy ra vào ngày 29/3, hai năm sau khi Theresa May kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, cơ chế quy định cách quốc gia thành viên rời khỏi khối. Nhưng thời hạn này đã bị trì hoãn nhiều lần, một phần do quốc hội Anh ba lần bác bỏ thỏa thuận mà chính quyền May thống nhất với EU vì cho rằng nó khiến London chịu thiệt.

"Tôi sợ rằng càng nhiều bạn bè và đối tác nghĩ Brexit có thể bị chặn thì họ càng ít khả năng cung cấp cho chúng ta thỏa thuận mà chúng ta cần", Johnson nói.

Các nhà đàm phán Brexit của Anh sẽ gặp các đối tác EU hai lần một tuần trong suốt tháng 9. Johnson nói rằng ông muốn "đẩy nhanh tiến độ" các cuộc đàm phán để hai bên thỏa hiệp được với nhau.

Phương Vũ (Theo AFP)