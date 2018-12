Thủ lĩnh tối cao IS nghi bị thương trong không kích

IS tung video phá hủy đền thờ 3.000 năm tuổi / Chiến đấu cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay diệt IS

Thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: al-Furqaan Media.

Kênh truyền hình Iraq Al Sumariya TV dẫn nguồn tin địa phương ở tỉnh miền bắc Nineveh nói thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bị thương trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 9/6 nhằm vào một đồn chỉ huy của nhóm phiến quân gần biên giới với Syria.

Đại tá Chris Garver, người phát ngôn liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, cho biết ông "chưa thể xác thực thông tin trên vào lúc này". Các quan chức an ninh người Kurd và Arab ở miền bắc Iraq cũng không thể xác thực.

Brett McGurk, phái viên Mỹ tại liên minh, trong buổi họp báo hôm qua tại Nhà Trắng, nói không có lý do gì để tin Baghdadi đã chết "dù chúng tôi không thấy có thông tin nào về hắn kể từ cuối năm ngoái". "Chúng tôi giả định hắn vẫn còn sống", ông cho biết thêm. "Đó chỉ là vấn đề thời gian đối với hắn".

Thông tin Baghdadi, tên thật là Ibrahim al-Samarrai, bị tiêu diệt hoặc bị thương từng xuất hiện vài lần sau khi hắn tự nhận là thủ lĩnh của toàn bộ người Hồi giáo cách đây hai năm. Trong thông điệp ghi âm gần đây nhất, đăng vào cuối tháng 12 trên tài khoản Twitter có liên hệ với IS, Baghdadi nói Nga và Mỹ không kích không thể làm suy yếu nhóm phiến quân.

IS đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng tại cả Iraq và Syria. Phần lãnh thổ chúng kiểm soát tại hai quốc gia này giảm đáng kể so với năm 2014, hạn chế khả năng di chuyển và lẩn trốn của những thủ lĩnh IS.

Như Tâm