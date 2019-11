Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hồi hương tù nhân IS

Ankara sẽ cho chiến binh IS bị bắt ở Syria trở về quê hương, mặc dù nhiều quốc gia châu Âu không muốn tiếp nhận.

"Chúng tôi sẽ không giữ họ mãi mãi", Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu hôm nay nói với các phóng viên tại Istanbul. "Chúng tôi không phải là khách sạn cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ các chiến binh nước ngoài "trong một thời gian. Sau đó, chúng tôi trả họ về đất nước của họ".

Chiến binh IS tại Syria năm 2014. Ảnh: AFP.

Soylu cho biết các quốc gia EU bao gồm Hà Lan và Anh đã tước quốc tịch một số chiến binh IS để ngăn họ về nước. "Họ tìm thấy một giải pháp dễ dàng. Họ nói rằng 'tôi đã tước quốc tịch của anh ta rồi, giờ đó là vấn đề của các ông'. Như thế là không thể chấp nhận được, hoàn toàn vô trách nhiệm. Họ muốn chúng tôi làm gì với tên khủng bố của họ?", ông nói.

Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước tiến hành chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria chống lại dân quân người Kurd, lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là "khủng bố" mặc dù họ là đồng minh của phương Tây trong cuộc chiến chống IS. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp quản các tù binh IS vốn bị người Kurd giữ. Một số chiến binh IS được cho là nhân tình thế hỗn loạn trốn thoát khỏi các nhà tù. Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng chiến dịch và đang cùng Nga tuần tra ở biên giới Syria sau khi yêu cầu người Kurd rút quân.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên kêu gọi các nước châu Âu nhận về những chiến binh IS là công dân nước họ, nhưng nhiều chính phủ không muốn làm vậy vì lo ngại về phản ứng dữ dội của công chúng và vấn đề an ninh.

Phương Vũ (Theo AFP)