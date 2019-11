Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hồi hương chiến binh IS

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất các tay súng nước ngoài đầu quân cho IS về Mỹ, Anh và Đức từ ngày 14/11.

Bộ này cho biết họ bắt đầu quy trình trục xuất các chiến binh nước ngoài trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng cách gửi trả một người về Mỹ, một về Anh và 7 người về Đức từ hôm qua.

Theo yêu cầu của nghi phạm Mỹ, anh ta được đưa tới Hy Lạp hôm 11/11 song bị nước này từ chối tiếp nhận. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay người này đang bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại "vùng đệm" giữa các quốc gia.

"Sau khi Mỹ đồng ý cung cấp giấy thông hành cho anh ta, các thủ tục cần thiết đã được thực hiện để gửi chiến binh khủng bố nước ngoài này về Mỹ", Bộ này cho biết thêm.

Quyết định hồi hương các chiến binh IS nước ngoài được thực hiện sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13/11, trong đó hai lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến chống IS. Trong cuộc họp báo chung, Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang giữ hàng nghìn chiến binh IS trong nhà tù và sẽ thực hiện quá trình hồi hương những người này.

Một chiến binh nước ngoài đầu quân cho IS tại Syria năm 2014. Ảnh: AFP.

Cảnh sát chống khủng bố Anh tối 14/11 bắt một người đàn ông vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ ở sân bay Heathrow, London, do nghi ngờ người này liên quan đến hoạt động khủng bố. "Người này bị bắt vì cáo buộc âm mưu khủng bố theo mục 5 của Đạo luật Khủng bố 2006 và hiện vẫn bị cảnh sát giam giữ", cảnh sát tuyên bố.

Cảnh sát Anh không xác nhận người này có phải là chiến binh IS được Thổ Nhĩ Kỳ trả về hay không. Bộ Nội vụ Anh cũng từ chối bình luận về các trường hợp riêng lẻ.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/11 tuyên bố quyết tâm hồi hương các chiến binh IS ngay cả khi họ bị đất nước tước quyền công dân, khẳng định nước này không phải là "nhà khách hay khách sạn" để các phần tử IS ở lại vô thời hạn. Ankara đã nhiều lần chỉ trích các quốc gia châu Âu không chịu nhận lại chiến binh IS dù đó là công dân của họ.

Tổng thống Trump trước đây cũng thúc đẩy quá trình hồi hương các chiến binh IS, gọi các nước châu Âu là "nỗi thất vọng to lớn" vì họ không chịu tiếp nhận những người này, đồng thời đe dọa sẽ gửi các chiến IS về "ngay trước cửa nhà".

Sau khi tiến hành chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria chống lại dân quân người Kurd tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp quản các tù binh IS trong nhà tù của người Kurd. Một số chiến binh IS được cho là thừa lúc tình thế hỗn loạn đã trốn thoát khỏi nhà tù.

Hàng nghìn công dân từ các nước phương Tây đã đến Iraq và Syria để gia nhập IS trong giai đoạn 2014-2018. Sau khi IS bị đánh bại, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các nước châu Âu nhận lại công dân của mình, nhưng nhiều chính phủ từ chối vì lo ngại về an ninh và phản ứng dữ dội của công chúng.

Ngọc Ánh (Theo CNN)