Thái tử Charles vẫn hỗ trợ tài chính cho Harry - Meghan

Thái tử Charles dự kiến vẫn tiếp tục "hỗ trợ tài chính" cho con trai và con dâu mình khi họ bắt đầu cuộc sống mới ở Canada.

Số tiền hỗ trợ sẽ đến từ khoản đầu tư cá nhân của Thái tử thay vì lợi nhuận thu về từ bất động sản của Công tước xứ Cornwall vốn được dùng để trả chi phí sinh hoạt cho người thừa kế ngai vàng và hai con trai. Tuy nhiên, một nguồn tin gần gũi với Thân vương xứ Wales cho biết đây không phải nguồn tiền vô tận.

Như vậy, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới vấn đề tài chính của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đều sẽ được cân nhắc nghiêm ngặt trong khoảng thời gian một năm trước khi hoàng gia họp mặt lại để xem xét điều chỉnh chúng vào mùa xuân năm sau.

Thái tử Charles tham dự một sự kiện của Hội đồng Anh ở Nigeria hồi năm 2018. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh vấn đề an ninh của Harry - Meghan đang được quan tâm suốt những ngày qua, một câu hỏi quan trọng cũng nảy sinh quanh việc liệu cặp đôi có còn được phép sử dụng tước hiệu hoàng gia trên các nền tảng truyền thông xã hội và trang web mới của họ không vì hành động này có thể bị xem là lợi dụng mối liên hệ với hoàng gia.

"Bạn không thể hy vọng cảnh sát Anh vẫn cung cấp bảo vệ an ninh. Họ không có quyền hoạt động ở Canada. Họ cũng không được phép có vũ trang. Ý tưởng cảnh sát Anh mang theo súng đến và rời sân bay Canada không bao giờ xảy ra", một nguồn tin an ninh cho hay. "Người Canada phải chi trả (chi phí an ninh) và sau đó gửi hóa đơn cho chính phủ Anh".