Tập đoàn Mỹ bị nghi chuyển hàng cấm tới Hong Kong

Chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn vận chuyển Mỹ FedEx được cho là đã nhận gói hàng chứa các loại dao bị hạn chế để đưa tới Hong Kong.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua đưa ra thông tin trên hôm 3/9 nhưng không cung cấp các thông tin chi tiết về vụ vận chuyển trái phép, như người nhận là ai, nhưng cho biết số hàng đã bị giữ lại. Tập đoàn FedEx chưa bình luận về sự việc.

Các bưu kiện của FedEx tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Xinhua hồi tháng 7 đưa tin chính quyền Trung Quốc đang điều tra FedEx, do nghi ngờ tập đoàn này giữ trái phép hơn 100 bưu kiện của tập đoàn viễn thông Huawei. Trước đó, Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen, cấm các công ty Mỹ làm ăn với tập đoàn này, do nghi ngờ Huawei có liên quan đến các hoạt động gây hại cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Washington, bất chấp Huawei phủ nhận các cáo buộc.

Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, tháng trước cũng mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một khẩu súng ngắn trong bưu kiện gửi từ Mỹ của FedEx.

Tập đoàn FedEx hồi tháng 6 kiện chính phủ Mỹ, cho rằng họ đáng lẽ không phải chịu trách nhiệm nếu vô tình vận chuyển các sản phẩm vi phạm lệnh cấm xuất khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với một số công ty Trung Quốc. Ngoài Huawei, hơn 140 cá nhân và tổ chức khác của Trung Quốc cũng bị đưa vào danh sách đen.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)