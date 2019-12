Tập Cận Bình: Không cho phép nước ngoài can thiệp Hong Kong, Macau

Ông Tập khẳng định vấn đề Hong Kong và Macau là công việc nội bộ của Trung Quốc nên không lực lượng bên ngoài nào được can thiệp.

"Tôi phải nhấn mạnh rằng từ khi Hong Kong và Macau được trao trả, những vấn đề tại hai đặc khu hành chính này hoàn toàn là việc nội bộ của Trung Quốc, không phải các lực lượng nước ngoài. Chúng tôi không cho phép bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Macau hôm nay trong lễ kỷ niệm 20 năm đặc khu được trao trả về Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Macau hôm nay. Ảnh: Reuters.

Macau được Bồ Đào Nha trao trả cho Trung Quốc vào ngày 20/12/1999 theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" giống như Hong Kong, nhằm đảm bảo mức độ tự chủ cao. Tuy nhiên, trong khi Hong Kong chứng kiến các cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ kéo dài nhiều tháng qua, tình hình tại Macau khá yên bình.

Trong bài phát biểu tại Macau, ông Tập ca ngợi lòng yêu nước của người dân đặc khu, đánh giá đây là "lý do quan trọng nhất" cho sự thành công của mô hình "một quốc gia, hai chế độ". Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ hài lòng về quá trình thực thi luật pháp tại Macau, cho rằng người dân đặc khu được hưởng "tự do và các quyền dựa trên luật pháp" tại một trong những thành phố an toàn nhất thế giới.

Ông Tập không nhắc tới ngành công nghiệp đánh bạc vô cùng thịnh vượng ở Macau, đóng góp tới 80% doanh thu của đặc khu, nhưng khuyến khích đa dạng hóa ngành nghề và nắm bắt các cơ hội tại Vùng Vịnh Lớn, đồng thời kêu gọi hợp tác hơn nữa với đại lục.

Hơn một nửa dân số Macau là những người di cư từ Trung Quốc đại lục trong vài thập kỷ gần đây, giúp mối liên hệ giữa đại lục với đặc khu này khăng khít hơn so với Hong Kong, nơi hầu hết người dân sinh ra tại thành phố. Ông Tập hy vọng Macau sẽ thành lập nhiều hiệp hội yêu nước hơn để "hoàn thiện" việc quản lý và đảm bảo ổn định, thịnh vượng cho đặc khu.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)