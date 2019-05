Tấn công rocket gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Rocket rơi cách đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad chưa đến 1,6 km và chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Vị trí tên lửa rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Đồ họa: AP.

Phát ngôn viên quân đội Iraq, chuẩn tướng Yahya Rasoul cho biết một quả đạn pháo phản lực (rocket) Katyusha bị bắn vào Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ vũ trang nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, Iraq, vào đêm 19/5. Các nhân chứng ở đối diện Vùng Xanh nghe thấy tiếng nổ, sau đó là tiếng còi báo động ngắn ở Baghdad.

Cuộc tấn công không gây thương vong. Bộ Ngoại giao Mỹ và đại sứ quán Mỹ ở Iraq chưa đưa ra bình luận và cũng chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào Vùng Xanh từ tháng 9 năm ngoái, khi ba quả đạn cối rơi xuống một khu đất bỏ hoang.

Rasoul nói quân đội đang điều tra nguyên nhân, nhưng rocket được cho là xuất phát từ phía đông Baghdad, khu vực được kiểm soát bởi lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn. Một quan chức giấu tên nói bệ phóng rocket được phát hiện ở khu vực Wihda gần đó và các con đường dẫn đến Vùng Xanh bị đóng cửa một thời gian ngắn vì lý do an ninh.

Lực lượng an ninh Iraq đóng cửa cây cầu dẫn tới Vùng Xanh ở Baghdad, Iraq năm 2018. Ảnh: AP.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở vịnh Ba Tư sau khi Nhà Trắng đầu tháng này ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay và các máy bay ném bom đến khu vực để đối phó với "mối đe dọa từ Iran". Mỹ cũng ra lệnh cho những nhân viên "không quan trọng" rời các cơ sở ngoại giao ở Iraq.

Giới quan sát lo ngại Iraq có thể một lần nữa bị mắc kẹt trong căng thẳng Mỹ - Iran khi quốc gia này đang trên đường khôi phục. Iraq là nơi đồn trú của hơn 5.000 lính Mỹ và cũng là khu vực sinh sống của các lực lượng dân quân hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, những người muốn Washington phải rút quân.

Các lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011 nhưng trở lại vào năm 2014 theo đề nghị của Baghdad để giúp chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Huyền Lê (Theo AP)