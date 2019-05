Sri Lanka cảnh báo nguy cơ khủng bố giả dạng binh sĩ quân đội

Những kẻ khủng bố có thể tiến hành thêm nhiều vụ tấn công trong bối cảnh Sri Lanka siết chặt an ninh cả nước.

Binh sĩ Sri Lanka đứng gác bên ngoài một địa điểm ở Colombo hôm 28/4. Ảnh: AFP.

"Có thể sẽ xảy ra thêm một đợt tấn công nữa. Có thông tin cho thấy những kẻ khủng bố có thể mặc quân phục, giả dạng binh sĩ quân đội và sử dụng một xe van để tấn công", người đứng đầu Lực lượng Cận vệ Thủ tướng Sri Lanka (MSD) hôm nay viết trong thư cảnh báo gửi tới các quan chức và nhà lập pháp nước này.

Cơ quan an ninh Sri Lanka cho biết những kẻ khủng bố có thể nhằm vào 5 địa điểm trong ngày 29/4. An ninh đã được tăng cường khắp nước này sau loạt vụ tấn công làm 253 người thiệt mạng, trong đó có 40 công dân nước ngoài. Gần 10.000 binh sĩ được điều động để truy lùng 140 nghi phạm chịu trách nhiệm cho các vụ đánh bom, hơn 70 nghi phạm đã bị bắt.

Tuy nhiên, chức sắc tôn giáo tại thủ đô Colombo của Sri Lanka vẫn tỏ ra lo ngại về mức độ an toàn. "Chúng tôi không an tâm với tình trạng an ninh hiện nay và kêu gọi nhà chức trách bảo đảm an toàn", tổng giám mục Colombo Malcolm Ranjith cho biết.

Báo cáo ban đầu cho thấy 359 người thiệt mạng sau loạt đánh bom, song chính phủ Sri Lanka sau đó đính chính số người chết là 253. Colombo thừa nhận các cơ quan an ninh đã xử lý sai thông tin tình báo liên quan đến vụ đánh bom. Bộ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando hôm 25/4 nhận lỗi về những thất bại an ninh và đệ đơn từ chức.

Vũ Anh (Theo Reuters)