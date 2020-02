Số người chết vì virus corona tăng lên 1.112

Thêm 94 trường hợp tử vong vì virus corona, tăng 9,2% so với hôm qua, nâng tổng số người chết lên 1.112 và số ca nhiễm là 44.789.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo tỉnh này có thêm 94 trường hợp tử vong do chủng mới virus corona (Covid-19), ít hơn 9 ca so với hôm qua, đưa tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc lên 1.068.

Hồ Bắc phát hiện thêm 1.638 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương lên 33.366. Số trường hợp nhiễm mới ít hơn 459 ca so với một ngày trước đó.

Một nhân viên y tế tại Hong Kong ngày 11/2. Ảnh: AFP.

Ủy ban Y tế quốc gia sau đó thông báo số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 94; 1.673 trường hợp nhiễm mới, ít hơn 805 ca so với một ngày trước đó. Trung Quốc đại lục hiện có 1.110 ca tử vong, 44.311 ca nhiễm và 4.475 người được chữa khỏi.

Trên toàn thế giới, 1.112 người chết vì dịch, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông ở Hong Kong. 44.789 người nhiễm, 7.345 người trong tình trạng nguy kịch và 4.529 người được chữa khỏi.

Dịch viêm phổi khởi phát tại Vũ Hán, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. WHO hôm qua công bố tên của dịch là Covid-19, giải thích rằng "co" là viết tắt của corona, "vi" là virus và "d" là dịch bệnh (disease). Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cái tên này được chọn vì "không liên quan đến vị trí địa lý, loài động vật, cá nhân hay nhóm người nào, đồng thời dễ phát âm và liên quan đến căn bệnh".

Phương Vũ (Theo Reuters)