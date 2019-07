Sinh viên Hong Kong và Trung Quốc đại lục xô xát ở New Zealand

Nữ sinh Hong Kong bị xô ngã sau cuộc tranh cãi với các nam sinh Trung Quốc đại lục tại đại học Auckland về vấn đề biểu tình.

Các nam sinh Trung Quốc đại lục tranh cãi với nữ sinh Hong Kong tại Đại học Auckland, New Zealand hôm qua. Ảnh: Youtube.

Một video đăng trên YouTube được quay tại đại học Auckland, New Zealand hôm qua cho thấy ba nam sinh tới từ Trung Quốc đại lục tranh cãi với nữ sinh Serena Lee từ Hong Kong về những diễn biến gần đây ở đặc khu. Sự việc sau đó biến thành cuộc ẩu đả khi một nam sinh xô ngã nữ sinh 27 tuổi.

"Tôi không bị thương về mặt thể chất, nhưng cảm thấy sốc và run rẩy", Lee trả lời phỏng vấn. "Dự luật dẫn độ ở Hong Kong có thể chấm dứt tương lai của đặc khu và sự tự do cá nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi thấy choáng váng khi những người ở New Zealand cũng đang cố ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của chúng tôi".

Trong đoạn video dài hơn 8 phút, xích mích xuất hiện khi các sinh viên tranh cãi về việc các cuộc biểu tình ở Hong Kong là tin tức "quốc tế" hay "trong nước". Một trong các nam sinh nhấn mạnh "Hong Kong là một phần của Trung Quốc", sau đó chửi bới Lee và gọi cô là động vật "không hiểu tiếng người" khi cô đề nghị dịch lại lời nói bằng tiếng Quan Thoại của một sinh viên khác.

Nữ sinh Serena Lee bị xô ngã trong cuộc tranh cãi với các nam sinh ở đại học Auckland. Ảnh: YouTube

"Nếu bạn không muốn là người Trung Quốc, hãy nhập quốc tịch một nước khác, đừng làm người Hong Kong nữa. Không có quốc gia nào trên thế giới tên là Hong Kong, đấy là một phần của Trung Quốc", sinh viên khác lên tiếng.

Các cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ ngày 9/6 nhằm phản đối dự luật dẫn độ sửa đổi, cho phép dẫn độ tội phạm sang các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, trong đó có Trung Quốc đại lục. Trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố dự luật này "đã chết", nhưng điều này cũng không đủ xoa dịu người biểu tình.

Tình trạng ẩu đả giữa sinh viên Hong Kong và Trung Quốc đại lục cũng xảy ra hôm 23/7 tại đại học Queensland, Australia. Nhóm sinh viên Hong Kong tập trung trong khuôn viên trường để bày tỏ sự ủng hộ với các cuộc biểu tình ở đặc khu, nhưng sau đó các sinh viên Trung Quốc đại lục kéo tới, hát quốc ca và tấn công nhóm này.

Đại học Auckland đang điều tra về cuộc xung đột hôm qua. Trong thông báo đăng trên trang web, nhà trường cho biết họ đã nghe về những bất đồng giữa "các sinh viên có quan điểm khác nhau về diễn biến ở Hong Kong", đồng thời ra chỉ dẫn về an ninh để đảm bảo an toàn. Đại học cũng khẳng định về quyền tự do học thuật và tự do ngôn luận tại trường.

"Mọi người có thể có quan điểm khác nhau về một vấn đề, nhưng phải trình bày quan điểm của mình với thái độ tôn trọng quyền và ý kiến của người khác. Chúng tôi đã nói rất rõ với các sinh viên và nhân viên trong trường rằng việc quấy rối, bắt nạt và phân biệt đối xử hoàn toàn không thể chấp nhận", Đại học Auckland viết trong thông báo.

Ánh Ngọc (Theo SCMP)