Singapore lần đầu kết án tù kẻ tài trợ khủng bố

Abdul Kadir Sheik Uduman trở thành trường hợp đầu tiên ở Singapore lĩnh án tù vì gửi tiền tài trợ cho kẻ tuyên truyền Hồi giáo cực đoan.

Theo cáo trạng của tòa Singapore hôm nay, Ahmed Hussein Abdul Kadir Sheik Uduman nhận án tù 2,5 năm vì đã quyên góp 1.146 đô la Singapore (840 USD) cho Sheikh Abdullah al-Faisal, nhà truyền giáo cực đoan sống ở Jamaica.

Uduman tìm đến Faisal sau khi xem các video trên trang web và Youtube, trong đó, người này thuyết giảng nhằm hỗ trợ cho cả phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Faisal từng lĩnh án tù 9 năm ở Anh vào năm 2003 sau khi kêu gọi tiêu diệt những người không theo đạo Hồi và bị trục xuất về Jamaica sau khi thụ án.

Cáo trạng của tòa án Singapore kết luận Uduman bị cực đoan hóa, "muốn thực hiện bạo lực vũ trang ở Syria nhằm hỗ trợ IS ở Iraq và Syria". Các công tố viên đề nghị phạt tù Uduman nhằm "gửi thông điệp mạnh mẽ tới những cá nhân có tư tưởng tương tự là hỗ trợ tuyên truyền khủng bố thông qua các biện pháp tài chính, sẽ phải nhận hình phạt không khoan nhượng".

Trụ sở tòa án tối cao Singapore nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Today Online.

Công dân Singapore Uduman, người vừa bị tuyên án tù bị bắt từ tháng 7/2018 theo đạo luật An ninh nội bộ của Singapore, cho phép giam nghi phạm không cần xét xử với thời gian tối đa hai năm. Đảo quốc này đã bắt nhiều người bị tình nghi tài trợ cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và các nhà chức trách cảnh báo Singapore hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố.

Hồi tháng 9, giới chức Singapore bắt ba giúp việc người Indonesia mà không cần xét xử do những người này bị cáo buộc quyên góp hỗ trợ IS. Tháng 7, hai người Singapore cũng bị bắt vì cáo buộc có ý định gia nhập IS. Hầu hết dân Singapore là người gốc Hoa, song nước này cũng có số lượng người Hồi giáo đáng kể.

Mai Lâm (Theo AFP)