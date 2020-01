Quốc vương Oman qua đời

Quốc vương Oman Qaboos bin Said qua đời tối 10/1 ở tuổi 79, không chỉ định người kế vị.

Quốc vương Qaboos phải đi kiểm tra sức khỏe và điều trị ở Bỉ tháng trước. Truyền thông đưa tin ông bị ung thư.

Oman tuyên bố quốc tang trong ba ngày.

Quốc vương Qaboos trị vì Oman suốt 5 thập kỷ, là vị vua giữ ngai vàng lâu nhất trong thế giới Arab. Vua Oman không lập gia đình, không có con và không công khai chỉ định người kế vị.

Một đạo luật năm 1996 quy định hoàng gia nắm quyền phải chọn người nối ngôi trong vòng ba ngày sau khi vua mất. Nếu hoàng gia không đồng thuận, một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, chánh án tòa tối cao và người đứng đầu lưỡng viện sẽ trao quyền cho người được quốc vương bí mật viết tên trong một bức thư niêm phong.

Ba anh em họ của Quốc vương Qaboos nhiều khả năng nằm trong danh sách này, gồm Bộ trưởng Văn hóa Haitham bin Tariq Al Said, Phó Thủ tướng Asaad bin Tariq Al Said và cựu tư lệnh hải quân Shihab bin Tariq Al Said, cố vấn cho Quốc vương.

Quốc vương Oman Qaboos bin Said năm 2007. Ảnh: Reuters.

Qaboos lên ngôi sau cuộc đảo chính cha ông năm 1970 với sự giúp đỡ của Anh. Cha ông, Said bin Taimur, được xem là một vị vua bảo thủ, đưa ra nhiều điều luật hà khắc như cấm nghe radio hay mang kính râm. Ông quyết định ai được kết hôn, được giáo dục hay rời đất nước.

Sau khi lên ngai, Quốc vương Qaboos đưa Oman từ một nước chỉ có 10 km đường nhựa và ba trường học bước vào con đường phát triển hiện đại nhờ tài nguyên dầu mỏ dồi dào.

Ông theo đuổi ngoại giao trung lập và được cho là bí mật tạo điều kiện cho cuộc đàm phán của Mỹ và Iran năm 2013, dẫn đến thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt hai năm sau đó.

Quốc vương Qaboos cũng đối mặt chỉ trích là một nhà cầm quyền chuyên chế và đàn áp người bất đồng.

Oman có khoảng 4,6 triệu dân, 43% là người nước ngoài.

