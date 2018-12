Quan chức công an Trung Quốc tự tử sau khi cựu đồng nghiệp bị điều tra

Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu tướng cấp cao vì tham nhũng / Quan cấp tỉnh Trung Quốc nộp mình cho siêu ủy ban chống tham nhũng

Ông Li Zhibin. Ảnh: SCMP.

Trong một bản tin đưa ra hôm qua, hãng thông tấn Xinhua cho biết ông Li Zhibin, 51 tuổi, phó giám đốc công an khu tự trị Nội Mông kiêm giám đốc công an Hohhot, thủ phủ Nội Mông, đã tự tử vào ngày 1/11, không lâu sau khi hai cựu đồng nghiệp của ông bị bắt để điều tra tham nhũng.

Bản tin không nêu lý do khiến Li tự tử nhưng vào ngày 2/11, trang tin chính thức của khu tự trị Nội Mông cho biết ông đã để lại thư tuyệt mệnh nói rằng mình bị trầm cảm nặng.

Một quan chức Trung Quốc am hiểu vấn đề cho hay cái chết của Li liên quan tới các cuộc điều tra tham nhũng đang được đẩy mạnh ở Nội Mông.

"Nội Mông là một mục tiêu chính của chiến dịch chống tham nhũng quốc gia và gần đây có rất nhiều quan chức bị bắt để điều tra, đặc biệt là ở các cơ quan hành pháp", South China Morning Post dẫn lời nguồn tin nói.

Hôm 29/10, cơ quan giám sát của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Nội Mông thông báo Du Baojun, phó giám đốc công an Hohhot, bị bắt để điều tra. Du từng làm việc với Li trong hai năm tại sở công an thành phố Bao Đầu sau đó theo Li chuyển công tác tới cơ quan an ninh Hohhot.

Ngày 30/10, Meng Jianwei, phó giám đốc công an Nội Mông, cũng bị bắt để điều tra. Meng từng là cấp trên của Li ở Bao Đầu từ năm 2003 đến 2009.