Putin có thể hồi sinh cơ quan tình báo KGB

Đảng của Putin dẫn đầu cuộc bầu hạ viện Nga

Ông Putin được cho là có kế hoạch "hồi sinh" cơ quan tình báo KGB nổi tiếng thời Liên Xô. Ảnh minh họa: Sputnik.

Tổng thống Putin có kế hoạch xây dựng Bộ An ninh Nhà nước, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018, Daily Star hôm nay dẫn một nguồn tin từ cơ quan an ninh Liên bang Nga.

Một chiến thắng vào năm 2018 sẽ giúp ông Putin duy trì quyền lực ít nhất đến năm 2024. Bộ An ninh Nhà nước (MGB) sẽ có đại diện ở khắp các cơ quan cảnh sát và an ninh Nga. Đơn vị mới có thể được hình thành từ Cơ quan an ninh liên bang, Cơ quan tình báo nước ngoài, Cơ quan bảo vệ liên bang, với quyền hạn tăng lên.

Truyền thông phương Tây cho rằng MGB thậm chí còn giám sát các nhà phê bình chỉ trích ông Putin. "Trước kia các đặc vụ của chúng tôi chỉ hỗ trợ điều tra, nhưng nay họ sẽ quản lý tiến trình từ lúc cáo buộc hình sự cho tới khi ra tòa", một nguồn tin từ Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) nói.

Nguồn tin này cho biết thêm các đặc vụ FSB sẽ chịu trách nhiệm điều tra bất cứ thông tin nào được MGB cung cấp. Sergei Goncharov, thành viên đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Nga Alpha, mô tả MGB là "cú đấm mạnh".

Tin tức về việc hồi sinh KGB đến sau khi đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện (Duma quốc gia Nga) với hơn 50% số phiếu hôm 19/9. Tổng thống Nga Putin từng là lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất năm 2008 - 2012. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hiện là người kế nhiệm ông.

Văn Việt