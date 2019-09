Phiến quân Yemen ngừng tấn công Arab Saudi

Phiến quân Houthi thông báo rằng sẽ ngừng tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào Arab Saudi.

Lãnh đạo lực lượng Houthi Mahdi al Mashat đưa ra thông báo trên ngày 20/9 và thêm rằng nhóm đang chờ những "phản ứng tích cực" từ phía Arab Saudi. Giới quan sát nhận định đây có thể là bước đầu tiên hướng tới một lệnh ngừng bắn sâu rộng hơn ở Yemen, song hiệu quả thực tế của nó hiện chưa rõ ràng.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn trước đó thừa nhận đứng sau cuộc tấn công ngày 14/9 nhằm vào hai nhà máy dầu lớn nhất Arab Saudi ở Abqaiq và Khurais, làm sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu. Mỹ và Arab Saudi quy trách nhiệm cho Iran song Tehran bác bỏ mọi cáo buộc.

Phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: Reuters.

Yemen bị tàn phá bởi xung đột từ cuối năm 2014 khi phiến quân Houthi chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Năm 2015, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu mở chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi. Xung đột khiến hơn 70.000 dân thường thiệt mạng kể từ năm 2016 và hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã thực hiện hơn 18.000 cuộc tấn công vào các khu vực do Houthi chiếm giữ với hỗ trợ hậu cần từ Mỹ.

Để đáp trả, phiến quân Houthi thường dùng tên lửa, máy bay không người lái tấn công mục tiêu trong lãnh thổ các nước tham gia liên quân, cũng như dùng xuồng tự sát tập kích tàu hàng và tàu hải quân trên Biển Đỏ.

Vũ Hoàng (theo Fox News)