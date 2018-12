Công dân Canada thứ ba bị Trung Quốc bắt do làm việc bất hợp pháp / Trung Quốc bắt công dân thứ ba của Canada sau vụ giám đốc Huawei

Một phi công Canada thực hiện chuyến bay giám sát trên chiếc CP-140 Aurora ở bờ biển Libya năm 2011. Ảnh: Canadian Press.

Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Canada Jonathan Vance hôm nay cho biết máy bay CP-140 Aurora bị không quân Trung Quốc quấy nhiễu khi bay qua không phận quốc tế gần Triều Tiên để giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng hồi tháng 10, theo CBC.

"Các chuyến bay trong khu vực của chúng tôi đã bị can thiệp và bị thách thức bất hợp lý trên không phận quốc tế", Vance nói. Ông khẳng định Trung Quốc đã sử dụng tín hiệu radio bất thường và "ngôn ngữ không phù hợp" đối với phi công Canada.

Sau sự cố, quan chức quốc phòng Canada đã liên lạc với không quân Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực. Phía Trung Quốc khẳng định "không có thời điểm nào phi hành đoàn hoặc máy bay của Canada gặp nguy hiểm".

Vance cũng tuyên bố Canada không phải là quốc gia duy nhất bị Trung Quốc quấy rầy khi làm nhiệm vụ trong khu vực. Các chuyến bay của Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng trải qua tình trạng tương tự. Ông nhấn mạnh Canada và các đồng minh đang phải đối mặt với "mối đe dọa an ninh mạng mà họ đã sẵn sàng đối phó" và gọi những khiêu khích này là "kiểu hành vi không phù hợp", ảnh hưởng tự do hàng hải.

Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của Vance.

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc căng thẳng trong những ngày gần đây sau khi Ottawa bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu tại sân bay Vancouver hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh được tại ngoại hôm 11/12 sau khi nộp 7,5 triệu USD tiền bảo lãnh.

Trung Quốc đã bắt ba công dân Canada, gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig, doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia và một phụ nữ tên là Sarah McIve vì làm việc bất hợp pháp. Trung Quốc khẳng định vụ bắt công dân Canada không liên quan đến vụ giám đốc Huawei nhưng giới chuyên gia cho rằng đây là hành động trả đũa để Bắc Kinh gây sức ép với Ottawa.