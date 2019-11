Ông Tập gặp trưởng đặc khu Hong Kong

Ông Tập gặp Trưởng đặc khu Carrie Lam ở Thượng Hải hôm qua, nói rằng chính quyền Hong Kong đã nỗ lực hiệu quả để kiểm soát biểu tình.

"Ngăn chặn bạo lực, hỗn loạn và khôi phục trật tự tiếp tục là ưu tiên hàng đầu đối với thành phố", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh khi gặp Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tại Thượng Hải hôm 4/11. Bà Lam đang ở Thượng Hải để tham dự Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai.

Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Vương Nghị và Bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí. Ông Tập nói rằng chính quyền Hong Kong đã thực hiện rất nhiều công việc khó khăn và "nỗ lực hiệu quả" để kiểm soát tình hình, cải thiện cuộc sống của người dân, đối thoại với mọi tầng lớp trong xã hội và cải thiện cảm tình công chúng.

"Tôi hy vọng người dân từ mọi tầng lớp ở Hong Kong sẽ thực hiện toàn diện, đúng đắn chính sách một quốc gia, hai chế độ và Luật cơ bản, cùng nhau hợp tác để bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong", Chủ tịch Trung Quốc cho hay.

Chủ tịch Trung Quốc (phải) gặp Trưởng đặc khu Hong Kong tại Thượng Hải hôm 4/11. Ảnh: SCMP.

Tờ South China Morning Post trước đó đưa tin bà Lam được triệu tập tới cuộc họp đột xuất tại Bắc Kinh với Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính vào tuần trước. Các nguồn tin nói rằng cuộc họp liên quan đến chỉ thị chính sách quan trọng đối với thành phố.

Tình hình Hong Kong là một trong những trọng tâm của Hội nghị Trung ương lần thứ tư đảng Cộng sản Trung Quốc cuối tháng 10. Thông cáo của cuộc họp cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", đồng thời kêu gọi hành động để thành lập hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi hợp lý để bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu này.

Hàng trăm nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác.

Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố giữa tuần trước cho thấy đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trung Quốc cáo buộc phương Tây "khuấy động rắc rối" ở Hong Kong và nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Carrie Lam.

Huyền Lê (Theo Reuters, SCMP)