Obama thích đến Việt Nam khi về hưu

Lễ đón Tổng thống Mỹ Obama tại Phủ Chủ tịch / Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Obama nói muốn đến thăm Việt Nam khi về hưu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, vào trưa nay.

Tại buổi họp báo, một phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ Obama rằng ông đã thăm hơn 50 nước trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo và Việt Nam là một trong hai nước nằm ở vị trí cuối. Người này muốn biết ông nghĩ thế nào về quan hệ Việt - Mỹ và Việt Nam quan trọng thế nào trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

"Tôi lẽ ra nên thăm Việt Nam sớm hơn", Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lời. "Có thể lý giải thế này. Ở Mỹ, chúng tôi có câu 'Save the best for last' (Giữ lại điều tốt đẹp nhất đến phút cuối). Việt Nam là một quốc gia đặc biệt, tươi đẹp".

Ông cảm thấy không may bởi khi đến Việt Nam lần này, các cuộc gặp diễn ra liên tục và suốt cả ngày.

"Tôi hy vọng khi về hưu tôi có thể cùng gia đình đến Việt Nam. Tôi có thể dành thời gian tham quan Việt Nam, hiểu biết thêm về con người, thưởng thức ẩm thực và có lịch trình thoải mái hơn", Tổng thống Mỹ Obama nói.

Như Tâm