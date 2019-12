Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 14 người chết

14 thợ mỏ chết sau khi khí gas phát nổ trong mỏ than tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, hai người khác vẫn bị mắc kẹt.

Vụ nổ xảy ra lúc 1h30 sáng nay tại mỏ than Guanglong ở huyện An Long, khi 23 thợ đang làm việc dưới lòng đất. 7 người đã được cứu trong khi hai người khác vẫn còn bị mắc kẹt dưới hầm.

Chình quyền đã phát lệnh phản ứng khẩn cấp. Công tác cứu hộ cũng như điều tra nguyên nhân đang được tiến hành.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hầm sau khi một mỏ than ở tỉnh Quý Châu nổ hôm 25/11. Ảnh: Global Times.

Tai nạn hầm mỏ xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc do quy định an toàn lỏng lẻo. Tháng trước, 15 người chết trong vụ nổ mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Vụ sập hầm mỏ tại Trùng Khánh hồi tháng 12/2018 cũng làm chết 7 thợ mỏ.

Hôm 14/12, một mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên bị ngập nước trong lúc 347 người đang làm việc. Vụ việc khiến 4 người chết.

Nhật Duy (Theo Xinhua)