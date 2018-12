Những 'lá chắn' chưa từng có giúp Nga bảo vệ World Cup 2018

An ninh siết chặt mùa World Cup gây bất tiện cho người dân Nga / Người hâm mộ cổ vũ World Cup tại Nga bằng thìa gỗ

Các sĩ quan an ninh tuần tra quanh sân vận động tại Saint Petersburg. Ảnh: AFP.

Tại một trung tâm giám sát ở Kaliningrad, các sĩ quan an ninh đang theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh trong thành phố. Họ nghiên cứu hình ảnh từ hơn 700 máy quay an ninh đặt ở các vị trí trọng yếu, cùng 1.200 camera khác tại sân vận động Kaliningrad, nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup 2018. Đây chỉ là một trong các biện pháp an ninh bảo vệ cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, theo BBC.

"Những biện pháp được chúng tôi áp dụng là chưa từng có, được phát triển dựa trên kinh nghiệm duy trì an ninh cho các sự kiện thể thao lớn. Chúng sẽ bảo đảm sự an toàn và thoải mái cho người hâm mộ bóng đá, khách du lịch và cư dân Nga trong quá trình diễn ra giải đấu này", trưởng ban an ninh World Cup 2018 Alexei Lavrishchev tuyên bố.

Các máy quay đều được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt tối tân, cho phép so sánh người trong video với cơ sở dữ liệu của cảnh sát chỉ sau vài giây. Hệ thống này được lắp đặt ở khắp 11 thành phố tổ chức World Cup 2018.

"Mạng lưới camera thông minh sẽ giúp xác định những kẻ khả nghi, cho phép cảnh sát theo dõi hoạt động của chúng và phản ứng hiệu quả với mọi tình huống", Sergei Evstigneev, đại diện chính quyền thành phố Kaliningrad, cho biết.

Tuy nhiên, đó chỉ là lá chắn đầu tiên được Nga triển khai trong World Cup năm nay. Các lực lượng an ninh đã được huấn luyện kỹ càng nhằm đối phó với kịch bản tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra sự kiện này.

Trong một bài huấn luyện, các sĩ quan đặc nhiệm đã nhảy dù thẳng vào sân vận động Kaliningrad để đối phó với tình huống bắt giữ con tin. Họ luôn sẵn sàng nổ súng tiêu diệt những tên khủng bố và giành lại quyền kiểm soát khu vực.

Các sĩ quan đặc nhiệm FSB sau một buổi huấn luyện năm 2017. Ảnh: TASS.

Nga hiểu rằng chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria biến nước này trở thành mục tiêu hàng đầu của các nhóm khủng bố. Trong những tuần gần đây, các nhóm phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đưa ra những lời đe dọa nhằm vào World Cup 2018.

Chính quyền Nga đánh giá đó là những nguy cơ nghiêm trọng, buộc họ triển khai cả không quân và hải quân để tăng cường an ninh. Các đơn vị tiêm kích và phòng không sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu suốt thời gian tổ chức World Cup, nhằm đối phó với âm mưu khủng bố bằng máy bay.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã phát hiện nhiều nhóm khủng bố ở một số thành phố đăng cai World Cup, bao gồm cả Kaliningrad và Saint Petersburg.

"FSB sẵn sàng bắt nhầm 10 người còn hơn để một tên khủng bố lọt lưới", chuyên gia an ninh Pavel Felgenhauer nhận định.

Bảo đảm an toàn cho World Cup 2018 là thách thức không nhỏ với các lực lượng an ninh Nga. Họ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ sân vận động, nơi tập luyện của các đội tuyển và khu vực cho người hâm mộ, mà còn phải giám sát những nơi đông người như trung tâm thương mại, quảng trường và phương tiện giao thông công cộng. Ít nhất 30.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai riêng ở thủ đô Moskva trong lễ khai mạc World Cup 2018.

"Rất khó để ngăn chặn một vụ đâm dao hoặc lao xe vào đám đông trên phố. Có nhiều địa điểm dễ bị tấn công tại những thành phố lớn như Moskva và Saint Petersburg. Mạng lưới tàu điện ngầm cũng từng xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu", Felgenhauer cho biết.

Chính phủ Nga hiểu rằng không thể có mức độ an toàn tuyệt đối, nhưng quan chức nước này tự tin rằng World Cup 2018 sẽ diễn ra một cách trơn tru, không có sự cố an ninh nào xảy ra.