Nhật hoàng thoái vị, nhường ngôi cho con trai

Nhật hoàng Akihito hôm nay tiến hành các nghi thức từ bỏ ngai vàng, kết thúc triều đại Heisei và nhường ngôi cho con trai.

Nhật hoàng Akihito chiều nay chính thức thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito trong buổi lễ long trọng được tổ chức tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo. Ông là vị Hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản.

Tham gia buổi lễ có tới 300 quan khách, trong đó có Hoàng Thái tử Naruhito, Thủ tướng Shinzo Abe, chủ tịch lưỡng viện Quốc hội cùng các thẩm phán của Tòa án Tối cao Nhật. Thủ tướng Abe thay mặt chính phủ bố cáo với quốc gia về quyết định thoái vị của Nhật hoàng.

Trong diễn văn đáp từ, Nhật hoàng Akihito bày tỏ sự biết ơn đối với người dân Nhật vì đã ủng hộ ông trong suốt thời gian tại vị. "Kể từ khi lên ngôi cách đây 30 năm, tôi đã thực hiện bổn phận của Hoàng đế với niềm tin và sự kính trọng dành cho nhân dân. Tôi xin chân thành cám ơn người dân vì đã công nhận và ủng hộ tôi trong vai trò là biểu tượng của quốc gia", Nhật hoàng nhấn mạnh.

Nhật hoàng cũng hy vọng triều đại Reiwa, bắt đầu từ ngày 1/5 dưới sự trị vì của Hoàng thái tử Naruhit, sẽ là thời kỳ ổn định và thành công. Sau diễn văn, Nhật hoàng rời khỏi phòng khách cùng Hoàng hậu và những người tùy tùng.

Nhật hoàng Akihito đọc tuyên bố thoái vị. Ảnh: AFP.

Sinh ngày 23/12/1933, Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ông được tấn phong làm Thái tử. Năm 1959, Thái tử Akihito kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda. Ngày 7/1/1989, Nhật hoàng Akihito lên ngôi sau khi vua cha băng hà và trở thành vị Hoàng đế đầu tiên ở Nhật Bản phá vỡ truyền thống của Hoàng gia khi có cuộc hôn nhân với một thường dân.

Nhật hoàng Akihito được coi là vị Hoàng đế của nhân dân, do thường xuyên tiến hành các chuyến thăm khắp nước Nhật để tìm hiểu cuộc sống người dân. Ông cũng đóng góp không nhỏ vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Tối nay, Nhật hoàng sẽ chấm dứt triều đại của mình khi trao lại ba báu vật thiêng liêng thường được gọi là "Tam chủng thần khí" gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama, tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và lòng nhân từ. Những báu vật này sau đó sẽ được các quan thị vệ cất giữ trong phòng kín. Triều đại Heisei sẽ chính thức kết thúc vào nửa đêm nay.

Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào sáng 1/5 trong một buổi lễ ngắn gọn tương tự, trong đó ông sẽ "kế thừa" các báu vật hoàng gia trước khi đưa ra tuyên bố đầu tiên với tư cách là tân Nhật hoàng, mở đầu triều đại mới mang tên Lệnh Hòa (Reiwa).