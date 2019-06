Nhật Bản đề cao hợp tác với ASEAN trong đảm bảo tự do hàng hải

Thứ trưởng Nhật Bản cho rằng quan điểm của nước này về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nhiều điểm chung với ASEAN để thúc đẩy hợp tác.

Tàu sân bay trực thăng Kaga (giữa) và tàu khu trục Inazuma của Nhật Bản cùng tàu chiến Anh (phía trước) di chuyển từ Ấn Độ Dương hướng vào Biển Đông trong cuộc diễn tập hàng hải năm 2018. Ảnh: Reuters

Sáng 4/6, phiên thảo luận về Tổng quan Quan hệ Đối tác ASEAN - Nhật Bản đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Chuyên đề "Quan hệ ASEAN - Nhật Bản vì thịnh vượng" tại Hà Nội. Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Nhật Bản Takeo Mori đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại phiên thảo luận, cùng sự tham gia của các diễn giả chính gồm đại diện chính phủ, chuyên gia nghiên cứu và học giả có uy tín của ASEAN và Nhật Bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Takeo Mori cho hay Nhật Bản đánh giá cao việc ASEAN xây dựng tầm nhìn về hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông cho rằng lập trường của hai bên về vấn đề này có nhiều điểm chung, bao gồm việc Nhật Bản tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời mong muốn gắn kết quan điểm của hai bên thông qua việc phối hợp đề xuất, triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực.

Ông Mori khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, cho biết Nhật Bản sẽ duy trì và thúc đẩy các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, thúc đẩy tự do thương mại và tự do hàng hải, kết nối cũng như nâng cao năng lực hợp tác chống lại các thách thức đang nổi lên như tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, cướp biển...

Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định ASEAN và Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác và trở thành những đối tác không thể thiếu của nhau. Ông nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng thời đề xuất 4 định hướng ưu tiên để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản.

Cuối phiên thảo luận, các bên nhất trí với đề xuất ASEAN và Nhật Bản cần đẩy mạnh những ưu tiên hợp tác hiện nay như an ninh biển, đầu tư, kinh tế số, phát triển thành phố thông minh và cơ sở hạ tầng chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực và gia tăng kết nối.

Ánh Ngọc