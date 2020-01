Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Anh về Huawei

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo chủ quyền Anh có nguy cơ bị xâm phạm nếu cho phép tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei phát triển hạ tầng 5G.

"Anh đứng trước quyết định rất quan trọng về 5G. Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat nói đúng, 'sự thật là chỉ những quốc gia có thể bảo vệ dữ liệu của họ mới có chủ quyền'", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter tối 26/1, trích lại bình luận từ Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh.

Tugendhat trước đó đăng trên Twitter rằng "chủ quyền đồng nghĩa với kiểm soát dữ liệu giống như đất đai. Chúng ta cần phải quyết định những gì sẵn sàng đầu tư vào và những ai được chúng ta sẵn lòng chia sẻ công nghệ cùng. Cái giá thực sự phải trả sẽ đến sau này nếu chúng ta hiểu sai và cho phép Huawei vận hành 5G".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thủ đô Washington tháng 2/2018. Ảnh: Reuters.

Bình luận trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24/1, trong đó hai lãnh đạo được cho là thảo luận về vấn đề an ninh của các mạng lưới viễn thông. Giới chức cấp cao Anh dự kiến quyết định việc có cho phép Huawei tham gia đấu thầu xây dựng mạng 5G hay không vào ngày 28/1.

Mỹ năm ngoái cấm Huawei do lo ngại về an ninh. Chính quyền Washington cảnh báo các đồng minh không cho phép Huawei thiết lập mạng 5G, cáo buộc rằng công ty công nghệ này là mối nguy hại an ninh do có liên quan tới chính phủ Trung Quốc, điều Huawei liên tục phủ nhận.

Pompeo thường xuyên đưa ra cảnh báo về Huawei cũng như đầu tư từ Trung Quốc. Cảnh báo lần này, vốn cận kề thời điểm giới chức Anh đưa ra quyết định, được cho là dấu hiệu cho thấy Huawei có thể được chọn nhờ chi phí phải chăng. Tuy nhiên, Anh nhiều khả năng sẽ đặt ra các hạn chế với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Nhật Duy (Theo Guardian)