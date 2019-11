Nghị sĩ Mỹ trình dự luật đấu tranh kinh tế với Trung Quốc

Các thượng nghị sĩ Mỹ trình dự luật yêu cầu chính phủ thường xuyên phác thảo chiến lược an ninh kinh tế để kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy.

Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, Todd Young và hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeff Merkley, Chris Coons hôm 12/11 giới thiệu Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Toàn cầu, yêu cầu Tổng thống định kỳ công bố báo cáo về khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ, các mối đe dọa đối với an ninh kinh tế và cách đối phó chúng.

Dự luật nhằm thúc đẩy "các mối quan hệ kinh tế tự do, công bằng và có đi có lại với toàn bộ đối tác kinh tế của Mỹ", song các thượng nghị sĩ chủ yếu tập trung vào mối đe dọa từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

"Lần đầu tiên trong gần ba thập kỷ, Mỹ phải đối đầu với một đối thủ gần như ngang ngửa trên vũ đài toàn cầu là Trung Quốc", Rubio cho biết trong thông cáo trên trang web của mình.

Thượng nghị sĩ Young cũng giới thiệu về dự luật trên Twitter, cho rằng Mỹ phải đối phó với các thủ đoạn kinh tế của Trung Quốc bằng cách hợp tác với các đối tác và đồng minh cùng chí hướng trên toàn cầu.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong một phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 4/10. Ảnh: Reuters.

Các thượng nghị sĩ này hồi tháng 4/2018 cũng đề xuất dự luật tương tự, khi đó gọi là Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Quốc gia, dù không đề cập đến Trung Quốc. Họ coi dự luật này như Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Chiến lược an ninh quốc gia của Trump được công bố ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức, trong đó khẳng định Trung Quốc là đối thủ chiến lược và nói rằng Bắc Kinh cùng với Moskva muốn thiết lập thế giới đối nghịch với các giá trị và lợi ích của Mỹ.

Các chính trị gia Mỹ gần đây thường xuyên gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/11 nói rằng hai nước đã gần đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn một, song thỏa thuận chỉ được ký khi nó tốt cho Mỹ. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Josh Hawley phát biểu tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nhấn mạnh về mối đe dọa của Trung Quốc đối với việc làm và an ninh quốc gia của Mỹ.

Huyền Lê (Theo SCMP)