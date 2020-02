Ngân hàng Trung Quốc khử trùng tiền mặt

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sử dụng tia cực tím và lò sấy nhiệt độ cao để khử trùng tiền mặt giữa dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Các ngân hàng và nhiều công ty tại Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới (nCoV), nguyên nhân gây bệnh viêm phổi cấp khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Ngoài việc khử trùng tiền mặt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cũng bắt đầu thay thế các tờ tiền cũ bằng tiền mới được in, theo Bloomberg ngày 4/2.

Chi nhánh PBOC ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây được bơm khí ozone để đẩy lùi nguy cơ lây lan virus corona. Chi nhánh này cũng giới hạn chỉ hai nhân viên được mở kho tiền mỗi lần.

PBOC được cho phép làm việc từ xa. Đối với những nhân viên vẫn tới trụ sở Bắc Kinh làm việc, họ được khuyến cáo ngồi ăn trưa cách đồng nghiệp ít nhất một mét, không khuyến khích tụ tập nói chuyện. Một thông báo gửi tới nhân viên ngân hàng có đoạn, "Không có chủ đề nào khẩn cấp tới mức bạn phải đánh đổi mạng sống để thảo luận".

Nhân viên kiểm tiền USD và tệ tại một chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây tháng 1/2016. Ảnh: Reuters.

Tại chuỗi cửa hàng McDonald ở Thượng Hải, khách hàng phải khử trùng tay và đăng ký thông tin liên lạc trước khi lấy đồ ăn. Nhiều công ty yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, hạn chế đi lại và phải đeo khẩu trang.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, đã lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới. Bỉ hôm qua xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên trên lãnh thổ, là một công dân được sơ tán từ Vũ Hán hôm 2/2, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ xuất hiện nCoV lên 26. Số người tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus corona là 492, tăng 65 người so với hôm qua, số ca nhiễm bệnh tăng lên 24.551.

Hai trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán tại Philippines và một người đàn ông tại Hong Kong. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, hạn chế nhập cảnh với khách Trung Quốc hoặc người từng đến Trung Quốc đại lục gần đây. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu nhưng nói không cần thiết hạn chế du lịch hoặc thương mại quốc tế để ngăn viêm phổi.

Mai Lâm (Theo Bloomberg)