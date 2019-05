Nga cảnh báo Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Venezuela

Moskva cho rằng khả năng Washington can thiệp quân sự vào Venezuela không phải là tuyên bố mơ hồ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Tại cuộc họp báo hôm 18/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Mỹ thường xuyên đưa ra tuyên bố về khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela và việc này đang lặp lại nhiều hơn.

Bà Zakharova cũng chỉ trích những điều Craig Faller, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ, trả lời phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy về vấn đề Venezuela.

"Giọng điệu cứng rắn và hung hăng của ông ấy một lần nữa khẳng định sự quan ngại của chúng tôi rằng việc Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Venezuela không phải là khả năng mơ hồ mà là thực tế có thể xảy ra", nhà ngoại giao Nga nói.

Trả lời tạp chí Foreign Policy khi được hỏi về các kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và ủng hộ lãnh đạo tự phong Juan Guaido, ông Faller cho rằng quân đội Mỹ đang xem xét một loạt phương án và sẵn sàng thực hiện bất cứ quyết định nào của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi đang kiểm soát bóng dưới chân", ông Faller nói.

Theo bà Zakharova, Mỹ đang tìm cách kiềm chế sự ảnh hưởng của Nga ở Venezuela và đó là lý do Washington sẵn sàng can thiệp quân sự vào Caracas. Bà cho biết thêm cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc xây dựng một kế hoạch tương thích với cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

"Chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng hành động của Nga ở Venezuela là phối hợp với chính phủ hợp pháp của nước này. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan hợp pháp còn Mỹ hợp tác với những kẻ mạo danh, vì vậy những cáo buộc của Mỹ rằng Nga can thiệp vào các vấn đề của Venezuela là vô lý", bà Zakharova nói.

Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập Venezuela đã tự xưng là tổng thống lâm thời từ cuối tháng 1. Một số quốc gia trong đó có Mỹ, Australia Albania, Georgia, Israel cũng như Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) công nhận ông này. Đến 4/2, hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu công nhận Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Trung Quốc kêu gọi các bên giải quyết vấn đề Venezuela một cách hòa bình và phản đối sự can thiệp từ nước ngoài. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng ở quốc gia Nam Mỹ.

Mai Lâm (Theo TASS)