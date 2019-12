New Zealand ngừng tìm người sống sót sau vụ núi lửa phun

Nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu sự sống, ngừng công tác cứu hộ trên đảo White để đảm bảo an toàn sau vụ núi lửa phun trào.

"Chúng tôi không phát hiện dấu hiệu sự sống và tin rằng những người có thể sống sót đã được sơ tán khỏi hòn đảo. Chúng tôi vẫn đang làm việc khẩn trương để xác định số nạn nhân thiệt mạng", cảnh sát New Zealand hôm nay ra thông cáo cho hay.

Phó giám đốc cảnh sát New Zealand John Tims cho biết hoạt động của núi lửa khiến nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trở nên quá nguy hiểm. "Tôi phải tính đến an toàn của người dân và lực lượng cứu hộ", ông cho hay. Quân đội New Zeland dự định tiếp cận hòn đảo vào sáng 10/12 để tìm người sống sót.

Núi lửa phun trào trên đảo White chiều 9/12. Ảnh: AFP.

"Số lượng lớn nạn nhân dường như là công dân Australia", các quan chức nước này cho hay. Cảnh sát cho biết có khoảng 50 du khách ở trên đảo vào thời điểm núi lửa phun trào, trong đó ít nhất 30 người đến từ tàu du lịch Ovation of the Seas.

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam thông báo chưa ghi nhận thông tin có nạn nhân người Việt trong sự việc.

Núi lửa trên đảo du lịch White của New Zealand phun trào lúc 14h hôm nay (8h giờ Hà Nội) tạo ra cột tro bụi cao 3,5 km và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 18 người bị thương, hơn 20 người mất tích.

Đảo White nằm cách đảo Bắc của New Zealand khoảng 50 km, núi lửa trên đảo là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở New Zealand. Hiện chưa rõ vì sao khách du lịch được phép tới đảo khi giới khoa học cảnh báo núi lửa có khả năng hoạt động trở lại.

Vũ Anh