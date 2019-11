Mỹ trừng phạt Bộ trưởng Truyền thông Iran

Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt với Bộ trưởng Truyền thông Iran Azari-Jahromi sau khi nước này cắt Internet diện rộng.

"Chúng tôi trừng phạt Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran do hành vi hạn chế truy cập Internet, bao gồm các ứng dụng nhắn tin phổ biến giúp hàng chục triệu người Iran kết nối với nhau cũng như thế giới bên ngoài", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 22/11 cho biết trong một thông báo.

Theo lệnh trừng phạt, mọi tài sản của Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi thuộc quyền tài phán của Mỹ đều bị phong tỏa, cũng như cấm mọi giao dịch của ông này với người Mỹ hoặc thông qua Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Jahromi đã thúc đẩy chính sách kiểm duyệt Internet ở Iran, nói thêm rằng ông là một cựu quan chức tình báo liên quan tới việc giám sát các nhà hoạt động đối lập ở nước này.

Bộ trưởng Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran hôm 29/4. Ảnh: Anadolu.

Iran đã cắt Internet trên diện rộng trong 5 ngày qua, khi nổ ra nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối tăng giá xăng dầu. Bộ trưởng Jahromi giải thích trên truyền thông Iran rằng quyết định cắt Internet là do Hội đồng An ninh Quốc gia đưa ra vì lý do an ninh.

Truyền thông Iran hôm 21/11 cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đã đồng ý tái kích hoạt Internet dần dần ở một số khu vực.

Các cuộc biểu tình nổ ra khắp Iran từ tuần trước sau khi chính phủ tuyên bố tăng giá xăng lên ít nhất 50%. Biểu tình sau đó nhanh chóng lan sang vấn đề chính trị khi nhiều người yêu cầu các quan chức cấp cao từ chức. Tehran đổ lỗi cho "những kẻ côn đồ" lưu vong và một số thế lực nước ngoài như Mỹ, Israel và Arab Saudi vì tình trạng bất ổn.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)