Mỹ muốn 'có đi có lại' với Trung Quốc / Tập Cận Bình đặt điều kiện cho Mỹ trước cuộc gặp với Trump

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc họp báo chung ở Washington hôm 9/11. Ảnh: Reuters.

"Mỹ không theo đuổi một cuộc Chiến tranh Lạnh hay chính sách ngăn chặn Trung Quốc", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói tại cuộc họp báo chung với quan chức Trung Quốc ở Washington hôm 9/11, theo AFP. "Thay vào đó, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Trung Quốc hành động có trách nhiệm, công bằng trong việc hỗ trợ an ninh và thịnh vượng của mỗi quốc gia chúng ta".

Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm qua bắt đầu đàm phán an ninh và ngoại giao cấp cao với ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phương Hòa. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thường có giọng điệu mềm mỏng về nhân quyền, ít nhất đối với các đồng minh, nhưng tại cuộc họp báo, Pompeo lên án "sự đàn áp" của Trung Quốc đối với các dân tộc thiểu số và tôn giáo, bao gồm cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Về vấn đề Đài Loan, dù đảm bảo với phía Trung Quốc rằng Mỹ chỉ công nhận Bắc Kinh, Pompeo ngày càng thẳng thắn trong việc ủng hộ nền dân chủ tự trị, chỉ trích những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cô lập hòn đảo bị xem là một tỉnh nổi loạn.

Mỹ cũng chỉ trích quân đội Trung Quốc vì một loạt sự cố ở Biển Đông, trong đó có việc chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay do thám của Hải quân Mỹ năm ngoái. Mattis khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu chiến và hoạt động tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Ông Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc cho phép tự do tôn giáo và chỉ trích Mỹ vì bị cáo buộc quân sự hóa Biển Đông. "Không có chuyện tự do hàng hải và các chuyến bay bị cản trở nên việc sử dụng vấn đề này như một cái cớ để hành động quân sự là điều vô lý. Trung Quốc đã nói rõ với Mỹ rằng họ nên dừng việc đưa tàu chiến và máy bay quân sự đến gần các đảo, rạn san hô của Trung Quốc và dừng các hành động làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc", ông Dương nói.

Quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao Mỹ - Trung đối thoại tại Washington hôm 9/11. Ảnh: Reuters.

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc cũng hy vọng hai nước nhanh chóng tìm ra giải pháp để chấm dứt chiến tranh thương mại. "Thay vì đưa tới bất kỳ giải pháp nào, một cuộc chiến thương mại sẽ chỉ làm tổn hại kinh tế hai nước cũng như kinh tế toàn cầu. Cánh cửa đàm phán vẫn để mở".

Nhưng ngay khi Dương Khiết Trì đang nói, Peter Navarro, một cố vấn hàng đầu của Trump, thề sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc về thương mại. Theo Navarro, Trung Quốc đã hứa suông với các tổng thống Mỹ trước đó và Trump sẽ không dừng cuộc chiến thương mại.

Đàm phán cấp cao Mỹ - Trung diễn ra vài tuần trước cuộc gặp giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina cuối tháng này. Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục leo thang trong những tháng gần đây liên quan đến cuộc chiến thương mại, vấn đề Biển Đông, Đài Loan và chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương.