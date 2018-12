Mỹ treo thưởng ba triệu USD bắt cựu đặc nhiệm gia nhập IS

Phát ngôn viên IS bị tiêu diệt ở Syria / IS chôn hàng nghìn người trong 72 mộ tập thể

Gulmurod Khalimov. Ảnh: IBTimes.

"Gulmurod Khalimov là cựu đặc nhiệm, chỉ huy cảnh sát và xạ thủ quân đội Tajikistan. Hắn từng là chỉ huy đơn vị cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ Tajikistan. Hắn gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) và là kẻ tuyển phiến quân", Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/8 cho biết.

Chương trình "Treo thưởng vì Công lý", Bộ Ngoại giao Mỹ, từng nhằm vào Osama bin Laden và cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, treo thưởng ba triệu USD cho thông tin giúp xác định vị trí, bắt hoặc kết tội Khalimov.

"Tháng 5/2015, Khalimov xuất hiện trong video tuyên truyền dài 10 phút, tuyên bố hắn chiến đấu vì IS và công khai kêu gọi tấn công bạo lực nhằm vào Mỹ, Nga, Tajikistan", thông báo cho biết thêm.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Khalimov được coi là mối đe dọa đặc biệt vì hắn từng tham gia các khóa huấn luyện, do Washington tài trợ, tổ chức ở Mỹ và Tajikistan về "ứng phó khủng hoảng, thương lượng cứu con tin và chiến thuật lãnh đạo" từ năm 2003 đến năm 2014.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn mô tả Khalimov là một "lãnh đạo chủ chốt" của IS. "Chúng tôi đánh giá Gulmurod Khalimov là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia do hắn có kinh nghiệm và từng được huấn luyện chống khủng bố", quan chức giấu tên nói.

Hiện chưa rõ tại sao Khalimov, từ một chỉ huy chống khủng bố, lại gia nhập hàng ngũ lãnh đạo IS.

Như Tâm