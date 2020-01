Mỹ ngăn Ngoại trưởng Iran đến Liên Hợp Quốc

Quan chức chính quyền Trump được cho là đã gọi điện đến Liên Hợp Quốc, thông báo không cho Ngoại trưởng Iran Zarif nhập cảnh vào Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nộp đơn xin thị thực vào Mỹ vài tuần trước để tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào 9/1 tại New York, thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây được xem là cơ hội để nhà ngoại giao Iran lên tiếng sau vụ không kích của quân đội Mỹ hôm 3/1, hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Ba nguồn tin ngoại giao được tiếp cận vấn đề cho hay chính quyền Trump nỗ lực ngăn cản ông Zarif tham dự cuộc họp. Một quan chức chính quyền Trump gọi điện cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thông báo rằng Mỹ sẽ không cho Ngoại trưởng Iran Zarif nhập cảnh vào nước này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại một sự kiện ở Moskva, Nga ngày 8/5/2019. Ảnh: Reuters.

Cuộc không kích hạ sát tướng Iran Soleimani của Mỹ làm dấy lên quan ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa Washington và Tehran. Trump hôm 5/1 đe dọa sẽ tấn công "rất nhanh và dữ dội" 52 mục tiêu quan trọng của Iran nếu nước này có hành động báo thù cho tướng Soleimani, tương ứng với số lượng con tin Mỹ bị Iran bắt năm 1979.

Tehran đáp trả bằng tuyên bố sẽ không tuân thủ các hạn chế làm giàu uranium, từ bỏ thêm cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân (JCPOA) năm 2015 với 6 cường quốc.

Mỹ hồi tháng 7 cấp thị thực nhưng hạn chế quyền đi lại của Ngoại trưởng Zarif và phái đoàn Iran trong phạm vi 6 khu nhà ở New York.

"Các nhà ngoại giao Mỹ không lang thang quanh Tehran, nên chúng tôi cho rằng phái đoàn Iran cũng không có bất cứ lý do gì để đi lại tự do ở New York. Chúng tôi cấp cho Ngoại trưởng Zarif và phái đoàn của ông ấy toàn bộ quyền mà họ được hưởng theo thỏa thuận với Liên Hợp Quốc, nhưng không có gì hơn", Ngoại trưởng Mỹ Pompeo giải thích.

Mai Lâm (Theo Foreign Policy)