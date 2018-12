Mỹ không kích diệt hai chỉ huy cấp cao IS

Mỹ không kích dữ dội, diệt 250 phiến quân IS / Iraq tuyên bố quét sạch IS khỏi Fallujah

Vị trí thành phố Mosul, Iraq. Đồ họa: BBC.

"Các lực lượng liên minh không kích nhằm vào hai chỉ huy quân sự cấp cao Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 25/6 gần Mosul, Iraq, và tiêu diệt chúng", AFP dẫn lời thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook hôm qua cho biết trong một thông báo.

Theo đó, hai chỉ huy quân sự IS bị tiêu diệt là Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari, "thứ trưởng chiến tranh" IS, và Hatim Talib al-Hamduni, "tư lệnh quân sự IS ở Mosul".

Al-Bajari từng là thành viên al-Qaeda trước khi gia nhập IS. Hắn giám sát đợt tấn công chiếm Mosul hồi tháng 6/2014. Hắn "còn dẫn đầu tiểu đoàn Jaysh al-Dabiq, chuyên sử dụng bom xe tự chế, đánh bom tự sát và khí mù tạt trong các cuộc tấn công". Al-Hamduni là chỉ huy quân đội ở Mosul và đứng đầu cảnh sát quân sự khu vực, ông Cook nói.

Mosul là thành phố lớn thứ hai ở Iraq nhưng đã bị IS chiếm và biến thành thủ phủ tự xưng của nhóm phiên quân.

Các lực lượng an ninh Iraq gần đây đã có bước tiến lớn trong cuộc chiến chống IS, trong đó có giành lại thành phố Fallujah từ nhóm phiến quân. Mọi sự chú ý hiện chuyển sang Mosul, nơi cuộc chiến giải phóng thành phố dự kiến nổ ra trong vài tháng tới.

"Loại bỏ những chỉ huy khủng bố khỏi chiến trường giúp định hình bối cảnh để Iraq có thể giải phóng Mosul với sự hỗ trợ từ liên minh quốc tế", ông Cook cho biết.

Như Tâm