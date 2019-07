Mỹ có thể đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Triều Tiên sẽ được gỡ lệnh trừng phạt có thời hạn ở một số lĩnh vực nếu đồng ý đóng cửa cơ sở hạt nhân chính của nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trái, gặp Tổng thống Mỹ Trump tại DMZ ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Mỹ đang cân nhắc đình chỉ một số lệnh trừng phạt đối với ngành xuất khẩu than và dệt may của Triều Tiên trong 12 đến 18 tháng nếu Bình Nhưỡng tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon và đóng băng toàn bộ chương trình hạt nhân, một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng về vấn đề Triều Tiên ngày 11/7 cho hay.

"Khi các cuộc thảo luận chuyên môn bắt đầu, Nhà Trắng muốn đặt ra các điều kiện để họ có thể khởi động quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên", nguồn tin nói và thêm rằng việc ngừng áp cấm vận có thể được gia hạn nếu quá trình giải trừ hạt nhân Triều Tiên "tiến triển tốt", song sẽ nhanh chóng bị hủy bỏ nếu Bình Nhưỡng gian dối.

Nếu cách tiếp cận trên hiệu quả, nó có thể được áp dụng cho các cơ sở khác ngoài khu phức hợp hạt nhân Yongbyon và thực hiện từng bước cho đến khi Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lúc đó, Washington sẽ xóa bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡng.

"Điều này quan trọng vì nó cho phép Mỹ và Triều Tiên tìm hiểu ý định của đối phương và xây dựng lòng tin, nhưng theo cách thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa và gỡ bỏ cấm vận", nguồn tin nói.

Việc kiểm chứng và thanh sát quá trình giải giáp cơ sở Yongbyon cũng như đóng băng hạt nhân có thể rất khó khăn, vì thế đôi bên cần một thỏa thuận chi tiết. Đóng băng nghĩa là không tạo ra thêm bất kỳ vật liệu phân hạch và đầu đạn nào nữa.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng hai ở Hà Nội khép lại mà không ký kết được thỏa thuận do bất đồng về các biện pháp trừng phạt. Triều Tiên đề nghị Mỹ dỡ bỏ một số lệnh cấm vận, đổi lại họ sẽ phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon. Tổng thống Trump lúc bấy giờ tuyên bố việc Triều Tiên chỉ hứa phá hủy tổ hợp Yongbyon là chưa đủ bởi họ còn nhiều cơ sở hạt nhân khác, bao gồm một nhà máy làm giàu uranium.

Nếu Triều Tiên đồng ý tháo dỡ khu phức hợp Yongbyon và đóng băng hạt nhân, Mỹ thậm chí sẽ xem xét ký tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ngoài ra, Washington sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng thiết lập văn phòng liên lạc ở thủ đô hai nước, đồng thời thành lập một kênh hoặc văn phòng riêng để điều phối việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt lính Mỹ ở Triều Tiên.

Vũ Hoàng (Theo Yonhap)