Mỹ có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS

Lầu Năm Góc có "độ tin cậy cao" rằng thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích ở tây bắc Syria, theo một quan chức Mỹ.

Quân đội Mỹ hôm 26/10 tiến hành chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc am hiểu chiến dịch và quan chức quân đội Mỹ cho biết thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi là mục tiêu của chiến dịch. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với Nhà Trắng rằng họ "có độ tin cậy cao" rằng mục tiêu có giá trị cao bị tiêu diệt là Baghdadi, nhưng cần xác minh thêm.

Chiến dịch đặc biệt được Tổng thống Donald Trump phê duyệt trước đó gần một tuần. Các thành viên của một đội thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm liên quân đã tiến hành chiến dịch sau khi nhận được thông tin tình báo rằng có thể hành động. Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hỗ trợ xác định vị trí thủ lĩnh IS và vị trí đột kích đã được giám sát trong một thời gian.

Thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong video tuyên truyền hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

Sau khi chiến dịch kết thúc, Trump đăng Twitter rằng: "Một điều rất lớn vừa xảy ra". Nhà Trắng sau đó cho biết Tổng thống sẽ ra "một tuyên bố lớn" vào 9h hôm nay (23h giờ Hà Nội).

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công nhắm mục tiêu cao nhất của quân đội Mỹ kể từ sau vụ tiêu diệt Osama bin Laden ở Pakistan năm 2011.

Lầu Năm Góc và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong lần tái xuất thứ hai trong năm nay hồi tháng 9, Baghdadi yêu cầu thuộc hạ giải phóng các thành viên IS khỏi nhà tù để tiếp tục tấn công ở nhiều quốc gia và nhắm mục tiêu vào những thẩm phán đang điều tra các thành viên của nhóm.

Hồi tháng 4, Baghdadi xuất hiện lần đầu tiên sau 5 năm trong một video thừa nhận sự thất bại ở Syria, nhưng khẳng định nhóm sẽ không đầu hàng và tiếp tục trả thù cho những tay súng đã bị tiêu diệt. Các lực lượng dân quân do Mỹ hậu thuẫn hồi cuối tháng 3 đánh bại IS tại thành trì Baghouz ở Syria, nhưng không bắt được Baghdadi. Thủ lĩnh tối cao IS cùng nhiều tay chân thân tín được cho là đang ẩn náu tại khu vực sa mạc ở biên giới giữa Iraq và Syria.

Huyền Lê (Theo Newsweek)