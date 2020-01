Mỹ chặn công dân gốc Iran nhập cảnh

Negah Hekmati, một người Mỹ gốc Iran, bị biên phòng Mỹ chặn ở cửa khẩu và tra hỏi suốt 5 giờ, giữa lúc căng thẳng Washington - Tehran leo thang.

"Ngay khi họ nhận ra rằng chúng tôi được sinh ra ở Iran, họ dẫn chúng tôi vào văn phòng và giữ chúng tôi ở đó suốt 5 giờ. Họ hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến quyền cá nhân như tài khoản Facebook của tôi, tên đầy đủ của cha mẹ tôi và ngày sinh", Hekmati hôm 6/1 kể lại trong một cuộc họp báo ở Washington, cho hay cô bị biên phòng Mỹ giữ lại thẩm vấn ở cửa khẩu cùng với chồng và hai con.

"Các con tôi rất lo lắng. Chúng không dám ngủ vì sợ khi ngủ dậy, bố mẹ chúng bị đưa vào tù và sẽ không được gặp chúng tôi nữa", công dân Mỹ gốc Iran Hekmati nói.

Hekmati chỉ là một trong nhiều người gốc Iran bị chặn tại cửa khẩu khi nhập cảnh vào Mỹ cuối tuần qua, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng di dân. Các luật sư lo ngại người Iran sẽ bị gây khó dễ nhiều hơn khi nhập cảnh vào Mỹ sau những căng thẳng song phương kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani hôm 3/1.

Negah Hekmati, một công dân Mỹ gốc Iran, phát biểu trong họp báo hôm 6/1 ở Washington. Ảnh: NYTimes.

Masih Fouladi, giám đốc Hội đồng quan hệ Hồi giáo - Mỹ tại Washington, cho hay có những người gốc Iran bị biên phòng Mỹ giữ lại trong 8-11 giờ. "Chúng tôi đã nghe những chuyện như họ phải liệt kê tên của tất cả các thành viên người Iran trong gia đình, cung cấp tài khoản email và mạng xã hội", Fouladi nói.

Theo Matt Adams, giám đốc pháp lý Dự án quyền di dân Tây Bắc, cho hay một người mẹ đi cùng hai con gái nhỏ cho biết họ bị giữ lại suốt 6 tiếng để thẩm vấn ở cửa khẩu.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) nhấn mạnh rằng không có chỉ thị hay văn bản nào hướng dẫn "giữ người Mỹ gốc Iran hay từ chối cho họ nhập cảnh vào Mỹ vì xuất thân của họ". Tuy nhiên, CBP cho hay họ "được yêu cầu duy trì cảnh giác và tăng cường phát hiện tình huống đối với các nguy cơ đe dọa an ninh đang gia tăng". Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Chad Wolf tuyên bố cơ quan này "hoạt động trong tình trạng nâng cao cảnh giác do môi trường đe dọa hiện nay".

CBP hôm 5/1 bác thông tin rằng cơ quan này đã bắt một số người Mỹ gốc Iran và từ chối cho họ nhập cảnh. Họ giải thích rằng thời gian chờ nhập cảnh tại Washington tăng lên trung bình khoảng hai giờ vào tối thứ bảy do lượng khách tăng lên và nhân viên giảm trong mùa nghỉ lễ. Cơ quan này cũng từ chối bình luận các thông tin cho rằng người nhập cảnh bị hỏi về quan điểm chính trị.

Hội đồng Quốc gia Mỹ Iran (NIAC) đã đệ đơn khiếu nại lên DHS rằng những người Mỹ gốc Iran đang bị thẩm vấn bằng câu hỏi phụ khi nhập cảnh. Văn phòng Dân quyền và Tự do Dân sự của DHS đang xem xét vấn đề này, song chưa rõ phạm vi điều tra.

Các cựu quan chức DHS lưu ý rằng biên phòng Mỹ có toàn quyền kiểm tra thêm người nhập cảnh. DHS cũng được cập nhật hệ thống và thông tin về các mối đe dọa khủng bố sau cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1 hạ sát tướng Iran Soleimani. Các quan chức không loại trừ khả năng một cuộc tấn công mạng từ Iran và truyền cảm hứng cho những kẻ bạo lực cực đoan.

Căng thẳng Mỹ - Iran tăng cao sau khi Mỹ sáng 3/1 không kích hạ sát tướng Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tại sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Mỹ cho rằng cuộc không kích đã ngăn được một số vụ tấn công khủng bố lớn nhằm vào quân nhân và người dân Mỹ, trong khi Iran xem đây là hành động khủng bố và thề sẽ trả thù.

Mai Lâm (Theo CNN)